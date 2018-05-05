美國４月份失業率降至３．９％北京新浪網 (2018-05-05 15:15)
原標題：美國４月份失業率降至３．９％
新華社華盛頓５月４日電（記者江宇娟 高攀）美國勞工部４日公佈的數據顯示，４月份美國失業率降至２０００年１２月以來新低，表明就業市場保持穩健的增長勢頭。
數據顯示，４月份美國非農部門新增就業人口為１６．４萬，低於市場預期的１９萬。勞工部還更新了２月和３月的新增就業人口，兩月共上調３萬。
當月，美國失業率從前月的４．１％降至３．９％，為２０００年１２月以來的最低值。衡量在職和求職人口總數占勞動年齡人口比例的勞動參與率較前月小幅下降０．１個百分點至６２．８％。
當月，美國員工時薪較前月增加０．０４美元，同比則增長了２．６％。
美聯儲在本周結束的貨幣政策例會後宣布維持聯邦基金利率不變，但對美國通脹上升前景的判斷更顯樂觀，表明美聯儲更有信心繼續執行漸進的加息計劃。
分析人士指出，隨著美國就業市場繼續保持穩健增長，美國經濟將達到甚至超過充分就業水平，推動美國通脹水平繼續上升，美聯儲需要保持漸進的加息節奏，以避免美國經濟過熱的風險。市場目前普遍預期美聯儲將於６月啟動下次加息。
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