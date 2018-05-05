原標題：保加利亞、羅馬尼亞和奧地利領導人呼籲推動多瑙河地區加快發展



新華社索非亞５月４日電（記者王欣然）保加利亞總統拉德夫、羅馬尼亞總統約翰尼斯和奧地利總統范德貝倫４日在保加利亞多瑙河沿岸城市魯塞舉行會晤，呼籲促進多瑙河流域國家合作，加快多瑙河地區發展。

三國領導人在會晤中討論了歐洲經濟、政治和安全等問題。在會晤后舉行的聯合記者會上，三國領導人呼籲加快實施歐盟批准的多瑙河戰略，促進該地區的發展。

拉德夫說，加快多瑙河地區發展對於整個歐盟極其重要。多瑙河流域既有歐洲發達國家，也有歐洲欠發達國家，這種不均衡發展應該引起歐盟各成員國重視。奧地利、羅馬尼亞和保加利亞應該成為多瑙河地區發展的動力。

約翰尼斯說，２０１１年歐盟批准多瑙河戰略以來，已實現一些目標，但仍有不少目標仍處於意向階段。目前，加強多瑙河流域國家的通聯，釋放多瑙河地區發展潛力的呼聲越來越高。

范德貝倫說，多瑙河是流域各國共同的資源，必須更好地加以利用。奧地利和保加利亞、羅馬尼亞的目標是一致的，願意共同推動該地區發展。

歐盟多瑙河戰略旨在推動多瑙河流域國家在能源、環保、交通、基礎設施、文化藝術等領域開展合作。