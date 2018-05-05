圖輯／《高塔公主》見面會 利晴天與粉絲碰額頭好害羞NOWnews今日新聞 (2018-05-05 15:15)
偶像劇《高塔公主》今（5）日舉辦粉絲見面會，主要演員包括孟耿如、周群達Duncan、利晴天、鄭茵聲、王牧語都到場。演員們一出場，台下的紛絲全都興奮不已，尤其到了演員與粉絲進行親密互動的橋段的時候，氣氛更是嗨到最高點。粉絲擲骰子擲到和利晴天額頭碰額頭，害羞的眼睛都不敢睜開，而王牧語和粉絲鼻子磨鼻子更是直呼好害羞。
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