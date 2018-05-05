15年來沒去過！林俊傑「聖所」空降大連NOWnews今日新聞 (2018-05-05 15:15)
林俊傑JJ《聖所》世界巡迴演唱會自開跑以來，先後走過上海、武漢、深圳三站。巡演第四站宣佈前往大連，是 林俊傑出道15年來第一次 在大連舉辦演唱會，更引發東三省樂迷和粉絲的熱烈期待。
本次巡演的主題是源自於專輯中收錄的同名歌曲〈聖所〉，而《偉大的渺小》專輯 中的多首金曲也會在今（5）晚的演唱會中演唱。整座「聖所」原封不動空降大連， 出道15年第一次在大連舉辦演唱會，林俊傑興奮之餘也格外重視，在前一晚的彩排中，每一個環節的彩排和調試都是親自上陣。
聖所現場超過150 只世界最頂級的 L-ACOUSTICS 音箱組成的揚聲系統，帶來最頂級的聽覺享受；而樂迷和粉絲早已按耐不住心中的期待，早早在全場觀眾席，放置好了「15年大連終於等到你！」的橫幅。
▲林俊傑15年來首次到大連開唱。（圖／JFJ提供 , 2018.05.05）
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