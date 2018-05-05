海大個人申請第二階段甄試放榜 5日舉辦說明會



(中央社訊息服務20180505 14:23:58) 國立臺灣海洋大學107年大學「個人申請」第二階段指定項目甄試錄取名單出爐，今年共正取633個名額，備取1038人，錄取的考生應於5月10日至11日每日上午8時至晚間9時至大學甄選會網站完成網路就讀志願序登記，接受統一分發，統一分發結果將於5月17日公告。



海洋大學表示，為了讓考生及家長更了解學校的辦學理念及教學與生活環境，特別在5月5日舉辦「2018 Hi! Young新鮮人說明會」，除了針對107學年度大學甄選入學「個人申請」正、備取學生之外，也邀請「繁星推薦」、「四技二專技優保送」、「特殊選才」及「運動績優單獨招生」錄取考生及家長到學校參觀並舉辦座談會，希望藉由面對面的交流互動，提昇學生對於大學學習環境之認識以及未來的發展，同時也可以讓為家長解惑，更放心讓子女到海大來就讀。



由於參加人數眾多，海大新鮮人說明會分兩組同時進行，上午A組：商船學系、航運管理學系、運輸科學系、輪機工程學系、海洋觀光管理學士學位學程(系)、系統工程與造船學系、機械與機電工程學系、河海工程學系、海洋文創設計產業學士學位學程(系)、海洋經營管理系、海洋工程科技系在行政大樓第一演講廳舉行說明會。



下午B組：食品科學學系、水產養殖學系、生命科學暨生物科技學系、環境生物與漁業科學學系、海洋環境資訊系、電機工程學系、資訊工程學系、通訊與導航工程學系、光電與材料科技學系、海洋法政學士學位學程(系)、海洋生物科技系則在海洋廳進行，另外在各系也會舉辦座談會及校園巡禮，讓學有學生更了解未來求學的環境及各項資源。



說明會除了安排學校教學資源簡介及學系的介紹，內容包含學校特色、學系導覽、學生生活、課業學習、教學資源、宿舍、獎學金等說明之外，並由海大校長張清風主持與學生及家長面對面的座談，希望充分了解新生的需求，同時回應家長及學生的疑問。



訊息來源：國立台灣海洋大學本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233138.aspx