鋸木、擲矛、射箭 義大原民鄉運樂分享



(中央社訊息服務20180505 14:14:53)「動起來跳原民健身舞吧！」、「看誰不小心跑到地下道了？」、「排灣族傳統勇士舞為運動會祈福順利」，周末的校園操場上，來自多校的原住民族學生齊聚，共同參與義守大學舉辦的第二屆「原住民族運動會－義起原動」，以原民部落的運動會形式為主體，安排射箭、鋸木、擲矛、角力等特別項目，洋溢歡樂自在氣氛。



這是義大第二年舉辦「原住民族運動會」，由原民生自發籌設，緣起於「觀光餐旅原住民專班」林慧年副主任去年所開設的一門課，鼓勵學生從無到有籌辦一場大型活動，獲得不少迴響；今年運動會進一步擴大舉辦，由「觀餐原民專班」、「傳播與設計原住民專班」、「護理原住民專班」、「長期照護原住民專班」以及「LIMA原住民文化社」共同策劃，並廣邀屏東大學、成功大學與附近高中等原民生參與，義大陸生與外籍生也組隊加入，不分你我、族群、國籍，體現「原民一家親」精神。



運動會總召為鄒族的高嘉稜，她表示，除競賽外，「鄉運」尤其強調射箭、鋸木以及手工藝體驗活動等，希望藉此讓更多人了解原住民狩獵及生活面貌；而運動員宣誓由「觀餐原民專班」三年級Takisulavan-Haisul潘柏虎、二年級Islituan abu伊斯理緞・馧博薾、「傳設原民專班」二年級Langkuy-bakaruku陳大豪同學，分別以國語、英語、卑南族語誦讀，展現國際化能量，至於進場聖火取材山上竹子製作，原汁原味別出心裁。



義大「原民學院」院長台邦•撒沙勒指出，義大以多元族群及國際化著稱，今日活動感謝各單位全力支持，原民文化不僅要落實在教育上，更應落實在生活中，並透過不同文化的融合、碰撞，激盪出創新火花；該次「鄉運」廣邀他校學生參與，人數近約300人，顯示義大在「原民一家親」上表現積極，樂於分享；此外，為了讓參與者中午能享用美味便當，「觀餐原民專班」學生特製山豬肉便當，用心實惠。



活動主持人紀何政融同學活潑機靈，帶動全場歡樂氣氛；來自屏東大學的同學陳淑君表示，很開心能參與這場獨特的運動會，感受不同於主流的文化活力，競賽輸贏並不是最重要的，但大夥能因此聚在一起跑跑跳跳，就是體現原民文化中最重視的分享內涵。



訊息來源：義守大學本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233137.aspx