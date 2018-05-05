英美深度遊學團．活動豐富多樣化．旅遊經驗豐富．隨團老師照料．家長放心



(中央社訊息服務20180505 13:58:37)具有20多年遊學經驗，享譽遊學第一品牌的文化大學遊學團，今年暑假再度推出美西名校柏克萊、美東紐約茱莉亞、英國倫敦法國巴黎深度遊學等海外研習行程，提供學生最有品質保障的服務，深受老師、家長推崇。走進美國一流名校柏克萊大學，認識當地的學制，為日後留學暖身！並來到時尚倫敦和花都巴黎，深度探索西歐文化。置身國際大都會紐約茱莉亞學院，走訪紐約名勝古蹟以及獨家美東名城之旅。與來自世界各地的學生一同學習，大幅提升國際競爭力！課程將以不同的主題帶學員認識當地文化、風俗、制度、禮儀、俚語，在浸潤式的環境中，語言能力自然長足的進步！



A：美西柏克萊遊學團—美西舊金山漁人碼頭、金門大橋、金門公園、藝術宮、MLB、九曲花街、惡魔島、聯合廣場購物街等等。優勝美地國家公園、大峽谷、拉斯維加斯、LA市區觀光、迪士尼樂園、環球影城，深度走訪美西著名景點！



B：時尚英國倫敦&法國巴黎深度遊學團—倫敦、牛津、劍橋、巨石陣或溫莎古堡，深度體驗英倫風情以及四日暢遊巴黎各大景點，例如: 羅浮宮、凡爾賽宮、香榭里榭大道、巴黎鐵塔、凱旋門、拉法葉百貨公司等。



C：美東紐約茱莉亞遊學團—參訪紐約著名博物館、洛克斐勒中心、帝國大廈、布魯克林大橋、六旗遊樂園、自由女神像、知名直銷大賣場購物趣、百老匯音樂劇、與世界七大奇景尼加拉瓜瀑布、波士頓&龍蝦灣、華盛頓DC等等。



說明會地點：* 文化大學大夏館： 台北市大安區建國南路二段231號B303教室 *時間：每週六 美西遊學團說明會14:00~15:30pm 英國遊學團說明會 15:30~17:00pm 美東遊學團說明會 17:00~18:30pm



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