2018健走串聯活力旺 樂活屏東NO.1 第三場滿州鄉(中央社訊息服務20180505 13:54:56)2018健走串聯活力旺．樂活屏東NO.1第三場活動在滿州鄉港口村港口吊橋辦理，滿州鄉長余增春到場主持鳴笛，參加民眾隨即敞開步伐，大步向前，享受健走的樂趣。



余增春鄉長表示，滿州鄉位於偏鄉中的偏遠地區，物質生活雖沒有工商業社會的富足，但具備多元的原閩客族群文化、豐富的自然景觀、生態特色。今日是滿州鄉首次結合部落健康營造辦理健走串聯活動，適逢一年一度飛魚季系列活動開幕，歡迎大家健走探訪，認識滿州鄉的真善美。這場健走路線是從港口吊橋走入海岸林，搭配深度自然生態解說，雙足踩踏在沙灘上，前進至佳樂水風景區再折返回到起點。為了歡迎健走民眾到訪，滿州鄉部落健康營造推動委員會與社區產業合作，準備了近500杯的在地港口茶及黑豆茶招待民眾品嚐，更精心準備在地烘焙的紅龍果餅乾作為完走獎勵品；緊接在後的是熱鬧滾滾的飛魚季開幕，讓更多人感受滿州飛魚季慶豐收的喜悅，鄉民在現場準備各式飛魚產品供參觀選購，民眾表示這是場知識性及樂趣十足的健身之旅。



衛生局呂孟倫技正表示，健走是很好的入門運動，不需特殊裝備，只要穿著輕便服裝、運動鞋，達到些微流汗的程度，就是最好的中等身體活動，健走時腦部產生的腦內啡，還能夠使人心情愉快、紓解壓力。希望讓遊客走進部落，體會原鄉之美。



本年度健走串聯活動最後一場將於6月16日在獅子鄉辦理，當日可踩踏在山海健走步道中。衛生局呼籲，請民眾把握最後一場健走活動，拿好禮顧健康，詳情及報名時間請至屏東縣政府及衛生局網站查詢。



訊息來源：屏東縣政府本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233135.aspx