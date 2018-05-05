匯流新聞網記者洪雅筠/綜合報導

近來，Facebook深陷在個資外洩的風暴中，但子公司Instagram仍不受影響地持續推出新功能，除了針對限時動態的濾鏡做更新外，還傳出Instagram正悄悄地推出「線上支付」功能，讓用戶可以在不跳出App的情況下直接付款下單，

進攻電商領域。

據外媒報導，一位用戶表示他能在Instagram上登錄金融卡及信用卡資料，似乎可以在該平台上購買商品，消息才曝光，因此外媒也表示Instagram是悄悄地要發展這項服務，對此，Instagram的發言人證實，已有部分餐廳及沙龍能使用這項服務，在未來，用戶可以期待線上支付的應用領域更擴大，像是直接支付電影票等等。

其實，早在2016年Instagram就推出過「#shoppable」的購物標籤功能，用戶在點擊商品的標籤後，即會自動跳轉到該品牌的網站讓顧客下訂單，不過這套流程對用戶來說複雜且不太方便，因此Instagram的新支付功能，將能讓用戶從看到商品、下好訂單到完成付款，完全不離開App。

值得一提的是，Facebook旗下的通訊軟體Messenger，早在2015年時就推出個人轉帳功能，去年更擴大服務範圍推出群組支付、快速轉帳功能，並將「即時付」拓展至英、法兩國；而旗下的拍賣市集「Marketplace」，開放的國家也從30國快速增至64國，平台上的拍賣交易人數已超過7億人。

因此，在Instagram也擁有龐大用戶數的優勢之下，預期該兩家公司將能成為彼此在電商之路的助力。目前未能得知Instagram是否會在未來加入好友轉帳功能，但可以肯定的是，用戶們的荷包肯定是要看得更緊了！

消息來源：techcrunch、theverge

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