母親節前夕，台灣癌症基金會今天(5日) 在台北花博公園舉辦「粉紅健走嘉年華」號召5千位民眾健走，提醒國人重視乳癌防治。台灣癌症基金會董事長、前立法院長王金平指出，根據統計，乳癌發生率連續多年高居女性癌症首位，並以翻倍速度成長。過去乳癌篩檢的資訊並不完整，他會請衛生單位加強宣傳推廣乳癌篩檢工作。

王金平也在現場提倡「全民練5功，防癌就輕鬆」防癌觀念，也就是健康生活型態五項原則，包括「蔬果彩虹579」、「規律運動」、「體重控制」、「遠離菸檳」、「定期篩檢」，力行這五大原則可以降低60%到70%的罹癌風險。

王金平呼籲全民，共同守護身旁女性健康，定期檢查，提早發現，降低罹患乳癌風險，同時他也預祝全天下的媽媽母親節快樂。