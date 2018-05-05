谷歌(Google)4日表示，人們若想在他們的平台上刊登關於美國選舉的廣告，將需要出示身分證明，並清楚說明是由誰出資。

「雙頭壟斷」線上廣告的谷歌和臉書(Facebook)正力求防止被用來向選民散佈誤導性或造成分裂的廣告。

谷歌資深副總裁華克(Kent Walker)在一則部落格文章中表示，「我們對於選舉的工作，遠超過改善廣告政策。」

他並說，「我們正大力投資以維持我們的平台安全，並與競選活動、選舉官員、記者及其他人士合作，以確保他們所倚賴線上平台的安全。」

谷歌去年承諾，要讓政治廣告更加透明化。華克表示，對於美國競選廣告的新政策是履行前述誓言的「第一步」。

谷歌指出，他們將要求希望在美國購買競選廣告的人，按法律要求證明他們是合法居民。

華克說，「這意味著廣告業者將必須提供政府核發的身分證明及其他關鍵資訊。」他並表示，廣告將必須明確揭露由誰出資。

谷歌將在今年稍後發布一份新報告，說明是誰在平台上購買與選舉有關的廣告，以及花了多少費用。