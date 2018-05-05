中華民國駐聖露西亞大使館贊助聖露西亞盲人福利協會



(中央社訊息服務20180505 10:23:53)中華民國駐聖露西亞大使館於當地時間5月3日上午，由沈大使正宗夫人楊令棔女士代表出席聖露西亞盲人福利協會（St. Lucia Blind Welfare Association）舉辦之善款捐贈儀式。該協會主席賽門（Glen Simon）、執行長亞維瑞爾（Anthony Avreil）、日本國際協力機構社區發展資深志工黑岩春地（Haruji Kuroiwa）等多位來賓與會。



楊令棔女士於致詞時表示，露國有將近2,000位全盲者，另約有12,000位視力障礙者，患者失能失業，缺乏協助。駐聖露西亞大使館期待透過此次捐款，拋磚引玉，不僅關懷露國弱勢團體，更期待透過此種深入基層的社會援助，強化臺露兩國的交流互動，喚起露國民眾對弱勢者的關懷，同時與露國現有的「亞洲撫觸療法―尼加拉瓜學習計畫」（Oriental Touch Therapy―Nicaragua Study Program）結合，盼能提供盲者更多幫助。



露國盲人福利協會主席賽門致詞時，感謝駐聖露西亞大使館的關心，並表示從各界募來的善款將用在推動尼加拉瓜學習計畫，希望透過遴選人才出國接受「盲人學校」課程訓練，將教育盲人的專業撫觸療法帶回露國，藉此改善當地盲人的生活。賽門主席除感謝臺灣的善舉外，也祝福臺露兩國邦誼永固。



訊息來源：外交部外館消息本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233132.aspx