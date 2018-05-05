中華民國駐聖露西亞大使館贊助聖露西亞盲人福利協會中央社 (2018-05-05 10:27)
中華民國駐聖露西亞大使館贊助聖露西亞盲人福利協會
(中央社訊息服務20180505 10:23:53)中華民國駐聖露西亞大使館於當地時間5月3日上午，由沈大使正宗夫人楊令棔女士代表出席聖露西亞盲人福利協會（St. Lucia Blind Welfare Association）舉辦之善款捐贈儀式。該協會主席賽門（Glen Simon）、執行長亞維瑞爾（Anthony Avreil）、日本國際協力機構社區發展資深志工黑岩春地（Haruji Kuroiwa）等多位來賓與會。
楊令棔女士於致詞時表示，露國有將近2,000位全盲者，另約有12,000位視力障礙者，患者失能失業，缺乏協助。駐聖露西亞大使館期待透過此次捐款，拋磚引玉，不僅關懷露國弱勢團體，更期待透過此種深入基層的社會援助，強化臺露兩國的交流互動，喚起露國民眾對弱勢者的關懷，同時與露國現有的「亞洲撫觸療法―尼加拉瓜學習計畫」（Oriental Touch Therapy―Nicaragua Study Program）結合，盼能提供盲者更多幫助。
露國盲人福利協會主席賽門致詞時，感謝駐聖露西亞大使館的關心，並表示從各界募來的善款將用在推動尼加拉瓜學習計畫，希望透過遴選人才出國接受「盲人學校」課程訓練，將教育盲人的專業撫觸療法帶回露國，藉此改善當地盲人的生活。賽門主席除感謝臺灣的善舉外，也祝福臺露兩國邦誼永固。
訊息來源：外交部外館消息本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233132.aspx
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【甜蜜約定2sweet-ERT231】Hello Kitty珍珠系列白鋼耳環(He
- GUCCI眼鏡 個性粗框/琥珀#GG1141F KCL
- 【BOXY手錶上鍊盒】【大錶專用】機械錶專用【自由堆疊專利
- HAPPYHOME CD150HB-22灰色辦公桌椅組Y700-9+FG5-HB-22
- 康斯登 CONSTANT 自製機芯超薄月相腕錶 -白色/42mm
- 【車的LED】H8 魚眼 16LED 白光 80W(雙入組)
- WHY AND 1/2 普普熊兒童睡袋粉色
- ALLEGREZZA-真皮男鞋-品味流露-藝紋雕花綁帶尖頭牛津鞋 焦
- FURLA Metropolis 壓紋皮革兩用提包(黑色)
- J’code真愛密碼 富貴元寶雞三件式黃金彌月禮盒-0.2錢
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》