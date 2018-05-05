東海大學移動式健康檢測站 協助師生打造健康好體態



(中央社訊息服務20180505 10:12:23)東海大學學務處衛生保健組本學期以「打造健康好體態」為主題規劃系列活動，落實執行各項活動，包含「活力體適能班」、「揪團減重比賽」、「健康與飲食教育講座」、「體位檢測站」及健康博覽會等，灌輸師生健康體位正確觀念，認知與技能，以提升師生體適能水準，營造健康校園氛圍。



本學期規劃四場移動式「健康體位檢測站」活動，從4月起至5月中旬舉辦四場，利用午休時間主動出擊，以走動式服務的形式推播健康觀念，選擇校園內同學們上下課主要行經地點設立檢測站，參與者多讚許此能就近方便檢測的作法，反應熱烈。



活動藉由體重、體脂率、身體年齡、BMI（Body Mass Index）、基礎代謝率、內臟脂肪、腰圍等健康指數測量體驗，使師生注意身體數值的涵義及與健康之間的連結，並結合健康飲食教育及宣導，針對現今普遍外食型態，應如何增加蔬果攝取及推廣減少含糖飲料攝取、多喝水，期能將健康體位及飲食認知融入日常生活，使師生更趨於健康生活。



同時，其他活動與講座也已熱烈展開。當中「三人成行，讓你更有型」揪團減重活動，活動為期10週，報名相當踴躍。本活動採用教育部補助購置的簡易健康管理系統，其APP提供參賽者線上紀錄健康數值、飲食、運動情況，並可加入加油團群組，提升趣味性及同儕間互相激勵的效果。此外，更有配合學生入學體檢而安排的「讀懂健檢報告」互動講座，指導學生認識健檢指數與醫囑，並當場解答學生疑問，瞭解自身健康情形，建立自主管理意識。



東海大學以「全人健康」為目標，推動此一系列健促計畫著重健康總體營造，希望以此作為博雅教育及專業學習的基石，創造綠色東海樂活校園。而主辦單位也於106年9月，以「翻轉衛保組」創新轉型計畫榮獲全校服務創新團隊獎，顯現學校對健康議題之重視，以及推動健康促進學校計畫之決心及成效。



圖說：東海大學舉辦移動式健康體位檢測站受到師生歡迎訊息來源：東海大學



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