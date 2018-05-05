亞洲•矽谷 -聚焦創新創業 【在世界看見他們之前，我們就先看見】



(中央社訊息服務20180505 09:57:11)為配合行政院「亞洲•矽谷推動方案」推動物聯網產業創新研發及健全創新創業生態系等兩大重點主軸，經濟部中小企業處聚焦創新創業發展並推動五大創新創業核心政策，輔以連結國際、連結未來及連結在地等三大連結為推動方針，帶動我國產業創新發展。



經濟部中小企業處吳明機處長於今（4）日邀請受經濟部中小企業處輔導轉型之「瑞慶資產管理公司」（福爾摩沙雲創基地）、「國立嘉義大學創新育成中心」、「國立臺灣科技大學創新育成中心」等創育機構及其所培育之亮點企業「凱橙國際」、「御正食品」及「麒趣科技」等共同參與，會中發表受輔導之經驗並展現其新創商品特色，一方面讓民眾更進一步瞭解我國創新創業發展推動五大核心政策，另一方面也與大家分享政策扶持下新創企業發展成果。



經濟部中小企業處為協助創新創業發展，推動五大核心政策，包含：第一，「打造早期資金資訊平台FINDIT」，民眾可在FINDIT平台上使用募資小工具、看見趨勢分析資料並參與講座與媒合會等相關活動，以資訊力、洞察力、鏈結力等協助新創解決財務需求問題。



第二，「推動育成中心轉型創育機構」，積極鼓勵育成中心轉型朝「國際創育加速器（ISA）」、「技術創業放大器（TEA）」及「在地產業創生機構（ICN）」等三大類創育機構發展；不僅如此，為促進創育機構國際化，建構友善創新創業生態環境，正規劃【國際創育機構登錄機制】及相關配套措施，鎖定具國際能量之創育機構，期引導企業挹注資源、投入協助新創發展；另外，為鏈結地方、中央、產業資源協助在地新創/中小企業，未來並將規劃打造五處在地產業服務中心。



第三，「推動新創採購」，以政府出題新創解題方式將政府市場提供給新創團隊，拔擢具潛力之新創團隊，將已具備實證實績之新創商品直接上架政府共同供應契約，尚無實證實績之新創商品，則可運用政府場域進行實證，擴大發展力與市場力。



第四，「行銷臺灣打造國際盛事」，為協助我國新創提昇國際能見度，本（2018）年6月6日至8日將在世貿三館舉辦國際新創展會InnoVEX，本年度展會將比過去更加精彩，導入國際知名新創展會SLUSH成功經驗，以青年CEO為創新驅動、融入跨域音樂會、提高國際案源等多元方式，提升我國新創展會特色轉型，經濟部中小企業處歡迎民眾熱烈參與支持，讓世界看見臺灣。



第五，「打造國際創業聚落林口新創園」，於世大運社會住宅，結合居民與創業需求，打造代表性國際創業聚落，發展具競爭力之創新應用服務。



本次記者會中，除說明經濟部中小企業處相關創新創業推動政策外，亦邀請到本年度輔導轉型為國際創育加速器之「瑞慶資產管理公司」（福爾摩沙雲創基地）、轉型為在地產業創生機構之「國立嘉義大學創新育成中心」及轉型為技術創業放大器之「國立臺灣科技大學創新育成中心」等創育機構帶領所培育之亮點企業「凱橙國際」、「御正食品」及「麒趣科技」等與會。「凱橙國際」以發展牛樟芝保養產品為主，透過與外籍移工試用合作，調整出符合國際市場消費者喜愛之商品進軍國際；「御正食品」主要是銷售雞肉商品，其雞肉獲全嘉義縣市第一家白肉雞產銷履歷認證，打造從牧場到餐桌，嚴選無毒安心雞肉；「麒趣科技」主要商品是軟硬體整合控溫廚具，可以透過廚具精準地控制料理火侯(溫度及時間)，並給予每道料理最佳烹調曲線；記者會現場，除「凱橙國際」邀請移工伙伴現身共同分享其國際市場發展推動與受輔導之經驗外，還透過應用「麒趣科技」控溫廚具烹調「御正食品」無毒健康雞肉提供大家體驗享用，除了讓大家看見我國新創發展魅力外，更希望因此鼓舞大家一同支持我國新創推動成果。



本案新聞發言人：經濟部中小企業處 胡貝蒂副處長辦公室電話：02-23680816轉202電子郵件信箱：bdhu@moea.gov.tw



本案業務聯絡人： 經濟部中小企業處 陳怡君科長辦公室電話：02-23680816轉257電子郵件信箱：ycc@moea.gov.tw



訊息來源：經濟部中小企業處(委託總會採購、代發)



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