(中央社訊息服務20180505 10:14:28)4月28日起，北區三角洲購物中心Marifé Marcó畫廊舉辦「聚合藝術展」，計有阿根廷、哥倫比亞及台灣新興藝術家的大型戶外創作作品展出，駐阿根廷代表處謝大使俊得夫婦特別應邀蒞臨開幕式。



開幕儀式於當日下午18時，在知名的北區三角洲購物中心Marifé Marcó畫廊舉行，台灣著名旅德藝術家陳羅克老師以探戈舞蹈為主題的3幅作品也赫然列入其中，此外，現場更邀請阿根廷知名歌星Brijow演唱新專輯「普世」及名設計師Stella de la Regina的服裝秀為活動添增不少序曲。



這項展覽是由「龐大的另一方」(El Gran Otro)雜誌負責人Margarita Gómez Carrasco策辦，匯集20多位來自不同國家的戶外藝術創作者作品，如Felipe Noé，Jorge Gamarra，Eduardo Médici以及Mauro Bersanker，Ana Giovinazzo，哥倫比亞的Raúl Zuleta及台灣的陳羅克老師等新興藝術家。



謝大使除與現場的藝術家熱絡互動外，更感謝阿根廷文藝人士戮力推動台阿雙邊文化交流，藝術家透過作品傳達出不同層面的國家風情，藉此促進人與人之間的認識與了解，另外也鼓勵阿國藝術界人士多多報名參加台灣的繪畫競賽。



曾經數度訪台的策展人Margarita表示，台灣人民極為友善，文化相當多元，期盼透過這項巡迴展，不僅達到國際交流的目的，希望能拋磚引玉，帶來更多類似的活動。



訊息來源：外交部外館消息本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/233130.aspx