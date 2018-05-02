▲知名僑領黃進益辭世，金大師生在校務會議中默哀追思黃進益。（圖／金大提供 , 2018.05.02)

祖籍金門西園的印尼雅加達金門互助基金會永久名譽主席黃進益，於5月1日在雅加達寓所辭世，享年81歲。為感念黃進益對故鄉金門及金門大學的關愛與貢獻，金大校長黃奇於今日的校務會議中，帶領與會的師生代表起立默哀一分鐘，以表達對黃進益主席的追思悼念。黃進益的告別式將於5月6日在雅加達舉行，金大也將派員前往參加。

▲印尼雅加達金門互助基金會永久名譽主席黃進益，於2016年金大廿周年校慶時在校園植樹留影。（圖／金大提供 , 2018.05.02)

黃進益出生於印尼勿里洞島，是第二代華僑，年少時隻身前往雅加達奮鬥，憑藉著金門人不屈不撓的拚搏精神，開創出不凡的企業王國。黃進益是印尼傳統產業的巨擘，他所領導的印尼STUD集團及東南亞SMI企業集團，旗下事業體包括木材、棕櫚油、建築石材、船務運輸及房地產，在印尼舉足輕重。黃進益成就非凡，熱心公益，曾獲美國摩利臣大學管理學榮譽博士、2005年獲世界傑出華人獎。他更是印尼僑社重要的領袖人物，於1991至2017年期間擔任雅加達金門互助基金會總主席，出錢出力，領袖群倫，深受金門鄉親的敬重與愛戴。

金大表示，黃進益主席熱愛故鄉，並關心教育，自2005年起多次捐款給金門大學，累計超過新台幣兩千多萬元，獲得教育部銀質獎章及水晶獎座的表揚。他認養金門大學管理學院，一直關心金門大學的發展，在僑界許多重要場合都會介紹他所摯愛的故鄉金門大學。黃進益更以實際行動參與金門大學的活動，除了演講之外，亦多次率領印尼鄉團參訪金門大學，在2016年11月4日金大二十週年校慶時，他即率四十餘名旅居印尼的金門鄉親全程參與三天的系列活動。此外，黃進益飲水思源，多次返鄉祭祖，並於2015年10月捐款新台幣500萬元予金門西園北甲黃氏家廟。