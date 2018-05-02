原標題：新疆「泉城」推「旅遊+扶貧」模式 助力農民增收



中新社新疆阿克蘇5月2日電 題：新疆「泉城」推「旅遊+扶貧」模式助力農民增收

作者 耿丹丹

泉水星羅棋布，是進入新疆阿克蘇地區烏什縣的第一印象。「『半城山色半城泉』，烏什縣素有『絲路泉城』的美譽，旅遊也『借』泉做文章。」烏什縣旅遊局局長楊怡說道。

烏什縣位於塔里木盆地西北邊緣的天山南麓，是一座歷史古城，絲路文化在這裏交匯。同時，這塊三面環山的河谷綠洲因為地緣優勢，氣候宜人，生態宜居。近年來，新疆南部深度貧困縣之一的烏什縣藉助旅遊「東風」，大力推進「旅遊+扶貧」，引導貧困戶搭上旅遊業「快車」。

這幾日，在奧特貝希鄉的色日克阿熱勒村，馬國輝在自家的農家樂里忙碌著。「這幾日遊客每天基本在1萬人次，年純收入達30萬元(人民幣，下同)。」

作為鄉村旅遊致富帶頭人，馬國輝經營農家樂有8年之久。記者看到，這個佔地280畝的農家樂依山傍水，有垂釣區、採摘區、戲水區等，還有20個水上餐廳。

如今，靠農家樂致富的馬國輝還帶動周邊40戶貧困戶脫貧。貧困戶通過入股的方式投資，用於農家樂的建設。「要帶領村民們一同致富。」

據悉，從2017年開始，烏什縣開展旅遊精準扶貧農家樂帶動項目，整合40戶貧困戶扶貧資金30萬元，以政府代貧困戶入股的形式，對9家農家樂予以補助。每年按照每戶貧困戶分紅1500元的標準，連續分紅5年。

阿不都瓦一提·艾山告訴記者，靠著在農家樂做烤肉師傅，他每月工資3000元，再加上年底1500元的分紅，年底收入超過2萬元。「我已經脫貧了。」

今年以來，烏什縣除了加大「農家樂+扶貧」的支持力度外，還積極發掘旅遊潛力，通過對景區的改造和開發，促進本地貧困戶就近就業。

每天清晨，住在附近村子的圖爾蓀·尼亞孜和妻子奧格萊姆·阿卜迪會準時趕到遊客集散中心，一個多月前，他和妻子成為這裏的員工。

今年3月初，烏什縣燕泉河景觀帶打造完畢，烏什縣旅遊局借力扶貧，從周邊的深度貧困村選聘22名員工負責售票、景區管理和觀光車的駕駛。

楊怡告訴記者，幾年前，景觀帶所在地還是一片棚戶區。如今，這裏成為了一條集自然風光游賞、休閑、養生與文化體驗於一體的城市濱河景觀帶。

作為景觀帶觀光車司機，圖爾蓀·尼亞孜說，尤其是晚上，坐觀光車看夜景的人非常多。

在景區做售票員的妻子奧格萊姆·阿卜迪透露，以前靠打零工，兩人的年收入也就3000多元。「現在，每個月加起來工資超過3000元，村裡的人都很羡慕。」

除拉動就業，看好旅遊前景的村民們還選擇了抱團取暖，自主就業。

在前進鎮托萬克喀尕吐爾村附近，塔里木河的上游——托什干河流經此地。這裏自然風光秀美，氣候宜人，水資源豐富，河灘有大面積天然濕地。新疆工商聯駐村工作隊第一書記努爾力·尤努斯告訴記者，藉助旅遊資源，村裡成立了鄉村旅遊合作社。「我們通過打造農家樂、旅遊產品、民宿等形式，帶動貧困戶就業脫貧。」

楊怡說，下一步，要打造產業培育型、環境改善型的旅遊配套服務村，帶動百名貧困群眾從事旅遊配套產業，實現就近就地就業。(完)