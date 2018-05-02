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在廈門，未按規定進行垃圾分類，要被處罰。從上個月廈門島內開展生活垃圾分類混裝混運聯合整治以來，廈門市首次對個人開出罰單，已經有6人因垃圾分類不規範先後被行政處罰。去年審議通過的《廈門經濟特區生活垃圾分類管理辦法》規定，單位和個人應當按照規定的時間、地點，用符合要求的垃圾袋或者容器分類投放生活垃圾，不得隨意拋棄、傾倒、堆放垃圾，否則將被處以罰款，其中個人最高可罰款1000元。

如何破解「垃圾圍城」？

當前，垃圾分類被國際上普遍認為是破解城鄉「垃圾圍城」困局最有效的方法之一，也被認為是國民素質的體現及現代文明的標誌和尺度。早在2000年我國就在北京、上海等8個城市開展垃圾分類收集工作試點，隨後在全國加以推廣，但是直到今天，許多城市大街上標有「可回收」「不可回收」標誌的垃圾桶仍是擺設，很多地方的垃圾分類還處於原地踏步的尷尬境地。【詳細】

推廣生活垃圾分類一年多，多數人仍不分類，說明市民對推廣生活垃圾分類不領情，其原因雖然不是單方面的，但缺乏激勵機制，不能喚起市民的環保和再利用意識，不能說不是一條主因。【詳細】

應靠法治手段推進垃圾分類？

從一些垃圾分類推廣相對成熟國家的經驗來看，是否將其納入法治軌道，是影響該項工作成效的重要因素。對於垃圾分類，一些地方作出規定，居民一旦出現垃圾處理不分類的情況，就很可能面臨一紙罰單。與之配套的是，一些地方還對生活垃圾分類予以事無巨細的詳盡指導，使之內化為居民基本的生活習慣。但是，目前我國有關垃圾分類的規章制度主要為激勵性質，在督促個人履行環保責任方面，還缺乏有效的約束性、懲罰性規定。垃圾分類離不開法律法規、可操作的政策和完善的監管體系。當前關鍵是要建立起與垃圾分類參與者切身利益相挂鉤的監管機制，明確垃圾投放、收集、中轉、運輸、處理等各個環節的責任主體及其相應的義務。

《生活垃圾分類制度實施方案》明確指出，到2020年底，基本建立垃圾分類相關法律法規和標準體系，形成可複製、可推廣的生活垃圾分類模式，在實施生活垃圾強制分類的城市，生活垃圾回收利用率達到35%以上。《方案》還強調實施生活垃圾強制分類的城市要結合本地實際，於2017年底前制定出台辦法，細化垃圾分類類別、品種、投放、收運、處置等方面要求。由此可見，路線圖與時間表是十分清晰的，這也意味著擺在相關部門面前的任務相當緊迫。【詳細】

規範垃圾分類需要完善配套保障工作

城市是複雜的，人群也是複雜的，大部分不注意學習、年齡大學習有困難的人無法及時掌握這些知識。有關方面針對這種情況，與時俱進對垃圾分類知識進行長期、有效的不間斷宣傳和教育才對，但遺憾的是有關方面並沒有做到。城市垃圾分類實施18年，仍有很多市民「不知咋分」。要想真正實施城市垃圾分類，絕不是定一個制度、建一些硬體設施、搞一次教育這麼簡單，而是需要更多複雜的配套工作等保障。

一方面，有關方面要及時補上宣教，讓垃圾分類制度的宣傳、教育和解釋進社區、進單位、上展板等，補上市民這方面制度和知識的短板。制定和完善一個長期有效的垃圾分類宣傳機制，讓垃圾分類知識宣傳不脫檔、不斷檔。另一方面，嚴厲執行垃圾分類實施制度。制度的嚴肅性和知曉度，最根本的還在於制度的執行力，有了強有力的垃圾分類制度執行力，不知道如何分類的問題才會消失。【詳細】

微言大義：

@nuzzi：我平時扔垃圾都會按可回收和不可回收兩類分的，但是環衛工人來收垃圾時卻混著收。

@毛毛：認真地分了兩年垃圾，發現收垃圾的一直都這麼扔進垃圾車裡，證明環衛部門已經不再理會這事了？分了也白搭，現在不分了。

@zerone：垃圾分類應該作為義務教育的一門課程。

經濟日報-中國經濟網編后語：？

事實上，不少城市早已開始推行垃圾分類，但是大部分民眾仍然對垃圾分類一知半解。從國際經驗上看，垃圾分類做得比較好的國家，分類意識也是通過教育、賞罰分明的激勵機制以及相關部門出台完善的法律法規逐步培養起來的。垃圾分類不是小事，需要循序漸進，也需要社會各方共同努力，以切實改變我們的生存環境。？

回顧：往期「經」點熱評？