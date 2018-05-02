原標題：國內成品油價格因增值稅稅率調整相應下調



人民網北京5月2日電 根據財政部日前印發的《關於調整增值稅稅率的通知》，自5月1日起降低部分行業和貨物增值稅稅率，其中成品油增值稅稅率由17%降低至16%。據此，國內汽、柴油最高零售價格每噸分別降低75元和65元，自2018年4月30日24時起執行。調整后，各省（區、市）和中心城市汽、柴油最高零售價格見附表。

國家發展改革委要求，中石油、中石化、中海油三大公司組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執行國家價格政策。各級價格主管部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為，維護正常市場秩序。消費者可通過12358價格監管平台舉報價格違法行為。

附：各省區市和中心城市汽、柴油最高零售價格