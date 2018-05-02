國內成品油價格因增值稅稅率調整相應下調北京新浪網 (2018-05-02 16:47)
原標題：國內成品油價格因增值稅稅率調整相應下調
人民網北京5月2日電 根據財政部日前印發的《關於調整增值稅稅率的通知》，自5月1日起降低部分行業和貨物增值稅稅率，其中成品油增值稅稅率由17%降低至16%。據此，國內汽、柴油最高零售價格每噸分別降低75元和65元，自2018年4月30日24時起執行。調整后，各省（區、市）和中心城市汽、柴油最高零售價格見附表。
國家發展改革委要求，中石油、中石化、中海油三大公司組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執行國家價格政策。各級價格主管部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為，維護正常市場秩序。消費者可通過12358價格監管平台舉報價格違法行為。
附：各省區市和中心城市汽、柴油最高零售價格
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- TREE WALKER 野遊輕便蛋捲桌
- Homelike 史丹工業風4.3尺餐桌-130x80x75cm
- DW Daniel Wellington 米蘭錶帶系列-DW00100163/32mm
- 【美國 KEEN 】男新款 NEWPORT H2 專業護趾涼鞋/透氣.快乾.
- BURBERRY太陽眼鏡 英倫典雅 (黑-金) #BU4193F 30018G
- 【chicco】Cuddle & Bubble洗澡尿布台-波紋棕銀
- 【文創集】妮莉雅 時尚3.9尺雙色黑玻石面餐櫃/收納櫃組合(
- elegantsis Army 叢林戰鬥強悍三眼計時腕錶-黑x金/42mm ELJ
- MONTBLANC萬寶龍眼鏡 簡約方框/黑-槍銀#MB631F 001
- 【TENDAYS】健康防蹣床包套(加大單人3.5尺)
冒充中領館詐騙電話太猖狂 紐約警察局也接到3通【北京新浪網】
他給差評被威脅血洗全家 警方：賣家真的已買機票【北京新浪網】
做堅定的馬克思主義學習者研究者傳播者【北京新浪網】
《後來的我們》票房破十億？周冬雨實力催淚引共鳴【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》