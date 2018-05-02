原標題：美國安大略國際機場2號航站樓提供代客泊車服務



中新網5月2日電 據美國僑報網報導，從美國安大略國際機場2號航站樓出發的乘客將很快能享受到泊車服務了。從當地時間5月10日起，路邊代客泊車服務將在此航站樓提供。

從5月10日起，路邊代客泊車服務將在安大略國際機場2號航站樓提供。該航站樓服務於阿拉斯加航空、達美航空、邊疆航空、美國聯合航空、Volaris航空等。

每天費用為25美元。代客泊車服務已經在4號航站樓實現，該航站樓有美國航空和西南航空。

捷藍航空(JetBlue Airways)宣布返回安大略機場后，客貨運量持續增長，也增開了許多餐館。

安大略機場管理局主席、安大略議員Alan Wapner在一份新聞稿中說：「我們每天努力提供新服務，擴展備受顧客歡迎的現存服務。安大略的航空旅行需求正在增加，因此，我們的顧客期待我們機場提供更多使旅行更方便的服務和便利設施。」