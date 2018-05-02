美國安大略國際機場2號航站樓提供代客泊車服務北京新浪網 (2018-05-02 16:49)
原標題：美國安大略國際機場2號航站樓提供代客泊車服務
中新網5月2日電 據美國僑報網報導，從美國安大略國際機場2號航站樓出發的乘客將很快能享受到泊車服務了。從當地時間5月10日起，路邊代客泊車服務將在此航站樓提供。
從5月10日起，路邊代客泊車服務將在安大略國際機場2號航站樓提供。該航站樓服務於阿拉斯加航空、達美航空、邊疆航空、美國聯合航空、Volaris航空等。
每天費用為25美元。代客泊車服務已經在4號航站樓實現，該航站樓有美國航空和西南航空。
捷藍航空(JetBlue Airways)宣布返回安大略機場后，客貨運量持續增長，也增開了許多餐館。
安大略機場管理局主席、安大略議員Alan Wapner在一份新聞稿中說：「我們每天努力提供新服務，擴展備受顧客歡迎的現存服務。安大略的航空旅行需求正在增加，因此，我們的顧客期待我們機場提供更多使旅行更方便的服務和便利設施。」
責任編輯：孟湘君
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- KOKKO-Y字金屬夾腳牛皮平底繫帶涼鞋-白色
- 【華燈市】快可亮星光燦爛LED吸頂燈(23W/二段色光)
- GUCCI太陽眼鏡 簡約小貓眼休閒款(黑-銀) #GG1082S CSAHA
- BRAUN BUFFEL 極簡系列素面單鎖包（粟色）BF179-311-CHE
- 【HOME MALL-雅斯簡約】3X7尺木心板三抽衣櫃(胡桃色)
- 【樂和居】楓尚4尺雙色碗盤櫃/櫥櫃(下座)
- 日本製 日本知名品牌 柳宗理 不鏽鋼 霧面 16cm 片手鍋
- PrincetonTec 專業APEX 頭燈APXL / 城市綠洲
- J’code真愛密碼 真愛誓言黃金成對戒指
- TED SU 太和錶帶 城市獵人Panerai 沛納海代用帶黑色鱷魚米
冒充中領館詐騙電話太猖狂 紐約警察局也接到3通【北京新浪網】
他給差評被威脅血洗全家 警方：賣家真的已買機票【北京新浪網】
做堅定的馬克思主義學習者研究者傳播者【北京新浪網】
《後來的我們》票房破十億？周冬雨實力催淚引共鳴【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》