原標題：中國海油與殼牌聯合發佈：中海殼牌化工二期項目正式投產



中新社北京5月2日電 (記者 劉辰瑤)中國海洋石油集團有限公司(以下稱「中國海油」)與荷蘭皇家殼牌公司(以下稱「殼牌」)2日宣布位於廣東惠州的石化工廠的二期項目——第二套乙烯裂解裝置及其衍生品裝置正式投產，其它關聯裝置也將在未來幾周陸續投產。二期項目新裝置由中國海油建設，合資企業中海殼牌石油化工有限公司(以下稱「中海殼牌」)擁有並運營。

新建年產120萬噸乙烯項目投產後，中海殼牌的產能將實現翻番，與一牆之隔的中國海油煉油廠(惠州石化)形成深度煉化一體化優勢。該項目還包括一套國內目前最大的苯乙烯和環氧丙烷(SMPO)生產裝置。

中國海油煉化公司董事長、總經理何仲文說，中海殼牌化工二期項目被國家列入「中央企業在重大項目中引進社會資本示範項目」，我們有信心將該項目建成國際最好的化工項目，為市場生產更多更好的化工產品。

殼牌化工業務全球總裁范霍賦說，中海殼牌新乙烯裂解裝置和衍生品生產裝置的投產，對於殼牌來說是一個重要的里程碑。作為中國在運行的最大單體乙烯工廠，中海殼牌對於殼牌化工業務的增長至關重要。

該項目採用多項國內外行業領先技術，包括殼牌專有的OMEGA、SMPO和聚醚多元醇技術生產環氧乙烷、乙二醇、環氧丙烷以及高品質聚醚多元醇，以及先進的聚烯烴、苯酚和羰基醇生產技術。這是中國首次使用業界領先的殼牌OMEGA和多元醇技術。(完)