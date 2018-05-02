原標題：逃票行為猖獗 悉尼公共巴士運營商月損百萬澳元



中新網5月2日電 據澳洲網報導，澳大利亞新南威爾士州交通管理機構Transport for NSW近日公佈的最新數據顯示，由於乘客逃票行為猖獗，悉尼公共巴士運營商平均每月損失100萬澳元。

據報導，數據顯示，由於經常有乘客逃票，2017年下半年悉尼公營與私營公共巴士運營商虧損了約1770萬澳元。

2017年，在悉尼所有形式的公共交通工具中，逃票乘客在所有乘客中所佔的比例相對穩定，約為6%，而墨爾本的比例不到5%。

Transport for NSW發言人表示，2017年未做到正確支付票價的乘客給新州納稅人帶來8300萬澳元的損失，「這部分資金本可以投入到公共交通網路中」。

數據還顯示，逃票行為多集中下午高峰時段以及周末。根據新州現行法律，一旦被發現逃票將面臨200澳元至550澳元不等的罰款。