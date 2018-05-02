原標題：青海湖「愛鳥周」啟幕 倡議公眾愛鳥護鳥



？？？？為期一周的青海湖「愛鳥周」啟幕，倡議公眾愛鳥護鳥。圖為活動啟動儀式現場。 侯元生 攝

中新網西寧5月2日電 (羅雲鵬侯元生)「現在正是春回大地，百鳥遷徙的季節，青海湖是中亞、西亞候鳥遷徙的必經之路，我們希望通過社會各界共同努力，讓青海湖成為候鳥遷徙的綠色通道和繁衍生息的美好家園。」2日，青海湖國家級自然保護區管理局副局長李福源說。

青海湖是中國最大的內陸高原鹹水湖，是維繫青藏高原東北部生態安全的重要水體，也是控制西部荒漠化向東蔓延的天然屏障。統計數據顯示，青海湖現有鳥類16目43科223種，種類占青海鳥類總數量的一半以上，遷徙、繁殖的鳥類達30萬隻以上。

為期一周的青海湖「愛鳥周」啟幕，倡議公眾愛鳥護鳥。資料圖為青海湖斑頭雁。 侯元生 攝

為期一周的青海湖「愛鳥周」啟幕，倡議公眾愛鳥護鳥。資料圖為青海湖斑頭雁。 侯元生 攝

李福源介紹，當前，國際社會已把對鳥類保護工作作為衡量一個國家和地區自然保護、科學文化、社會生態文明進步的重要標誌。青海湖自然地理獨特，生態環境優美，成為許多動物理想的棲息地，群眾愛鳥護鳥也有著悠久的歷史傳統和良好美德。

據了解，青海湖「愛鳥周」期間，還將舉辦「自然環保進校園」自然科普講座、「讓鳥兒叫醒春天」系列自然生態體驗活動活動等。

為期一周的青海湖「愛鳥周」啟幕，倡議公眾愛鳥護鳥。資料圖為青海湖大天鵝。 侯元生 攝

為期一周的青海湖「愛鳥周」啟幕，倡議公眾愛鳥護鳥。資料圖為青海湖大天鵝。 侯元生 攝

李福源表示，「愛鳥周」活動旨在引導公眾關注鳥類資源保護工作，並參與到保護鳥類及棲息地的活動當中，為鳥類創造良好的生存空間，使人與鳥類和諧共存的環境不斷改善和美化。(完)