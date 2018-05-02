原標題：澳學者關注中國留學生現狀？就「間諜論」為留學生正名



人民網悉尼4月30日電 悉尼科技大學澳中關係研究院近日舉行以「在澳中國留學生」為主題的座談會，專家學者分別就在澳中國留學生所遇到的各種問題發表看法，並就近一年澳媒中甚囂塵上的「間諜論」等不實報導為中國留學生正名。

澳大利亞前外交部長、悉尼科技大學澳中關係研究院院長鮑伯·卡爾指出，最近一年，在澳媒指責中國留學生在大學影響言論自由的四起案例中，都不存在中國學生因為政見不同打斷課堂討論的情況，他們僅僅是表達不同觀點。學者們認為，澳大利亞媒體政治化了中國學生這種合理的觀點表達，有意混淆中國學生單純的愛國情懷，並以此捏造「間諜論」，故意製造一種針對中國的恐慌情緒。？

墨爾本大學學者佛蘭·馬丁、悉尼科技大學人文社科學院教授孫皖寧、澳大利亞洛伊國際政策研究所遠東項目部主管梅里登·瓦拉爾等學者也批評了澳大利亞政客中普遍存在的麥卡錫主義思想，面對澳媒的不實報導，澳大利亞政客卻因為擔心同僚指責和誹謗，沒有一個人敢於挺身而出支持無辜的中國學生。

四位學者同時也承認澳各大學校中存在一種針對中國留學生的潛在偏見。馬丁認為，澳高等教育國際化之路已經走了十五年左右，但是各高校都沒有任何針對國際化的培訓或是輔導，很多當地學生缺乏對中國最基本的認知，這也加劇了這一偏見。

孫皖寧則認為，澳高校中一部分教職員工沒有盡到教育者的責任，缺乏主動解決問題的精神，一味抱怨教育國際化帶來的問題，卻沒有主動去推動國際學生和當地學生的交流與融合。

針對中國留學生遇到的語言瓶頸問題，四位學者表示，現有的雅思考試體系事實上很難滿足國際學生在澳進行專業學習的需求，通過雅思考試不等於擁有了學術英語的能力，這也是很多很優秀的中國學生難以理解閱讀材料、難以參與課堂討論、掛科，乃至無法完成其學位的主要原因。除此之外，教師口音、羞於表現自我、缺乏系統的口語訓練等都在一定程度上造成了中國學生遊離於教學體系之外，難以融入高校的學習和生活。

據了解，此次座談會是悉尼科技大學澳中關係研究院2018年「了解中國」系列活動的一部分，目的是讓澳大利亞聽眾完整了解當今中國各個方面的情況。目前澳大利亞共有約50萬國際留學生，其中中國學生佔比最高，約佔31%。（陳哲皓）

(責編：溫慶(實習生)、楊牧)