原標題：新疆哈巴河縣 山花綻放惹人沉醉



？？？？滿山遍野的野花已競相開放。 謝師民 攝

馬群穿梭在一片山花爛漫中。 謝師民 攝

馬群穿梭在一片山花爛漫中。 謝師民 攝

一塊塊金色的「地毯」鋪在山間。 謝師民 攝

一塊塊金色的「地毯」鋪在山間。 謝師民 攝

位於新疆北部阿勒泰地區的哈巴河縣山區寒意雖還未完全退去，但滿山遍野的野花已競相開放。放眼望去，一塊塊金色的「地毯」鋪在山間。成群的馬兒在其間行進、覓食，猶如一群舞者在此表演。而滿山野花與遠山、森林、馬兒相互映襯，每一個結合都是一幅養眼的美景，身在其中，陶醉於美麗之中，讓人身心得以充分放鬆。