美國帕沙迪納房租高漲 催生更多遊民北京新浪網 (2018-05-02 16:49)
原標題：美國帕沙迪納房租高漲 催生更多遊民
中新網5月2日電 據僑報網報導，截至今年1月23日統計日，美國帕沙迪納共有677名無證移民住在該市的街道和收容所中。據該市遊民項目負責人瓊斯(Jennifer O』Reilly-Jones)稱，這一數字相比上一年增加了18個百分點。
瓊斯表示，去年，該市的遊民人數相比前年也有顯著增長，即在過去的兩年中，遊民人數共增加了28%。而2011年至2016年的5年間，遊民總數有所減少，降幅達到近50%。
今年的統計顯示，遭受影響最多的為50歲以上的人群以及那些「非長期」群體，即那些成為遊民時間不長的人。
該市負責住房與就業服務的黃主任(Bill Huang)表示，遊民增多的其中一個主要原因就是，他們買不起房子。
「我們目前正在與這一緊張的租賃市場作鬥爭，這讓人們住進自己的公寓變得更加困難。」黃說，「這也使得很多人落入到成為遊民的慘境。」
責任編輯：李夏君
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