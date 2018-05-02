樓市旺季熱點二線城市冷熱分化加劇北京新浪網 (2018-05-02 16:49)
原標題：樓市旺季熱點二線城市冷熱分化加劇
中新社南京5月2日電 (記者 朱曉穎)「二線城市『五一』小長假樓市分化明顯，網簽數據同比跌幅在30%左右。形成鮮明對比的是，一、二線城市中部分嚴格限價項目，出現『看房熱』現象。」中原地產首席分析師張大偉2日告訴記者。
「金三銀四」及5月素來被看作傳統樓市旺季，今年卻顯「成色」不足。二線樓市成交量不約而同有些冷淡。
以南京為例，據房產平台「365淘房」2日統計，3月至4月，南京新房成交9119套，同比下降5.8%，創下7年來最低值；二手房成交量為10276套，同比縮水45.7%，比往年業績「滑坡」近一半。
易居房地產研究院數據也顯示二線樓市成交量展露疲態：今年初至4月上半月，蘇州、南京、廈門、合肥、杭州、寧波、重慶、武漢、長沙、青島、鄭州、南昌、福州等18個二線城市新建商品住宅成交面積為680萬平方米，同比減少9%；一線、二線城市累計成交面積同比降幅達44%和5%。
不過，南京、合肥、成都等二線城市中部分樓盤熱度不減，搖號中籤率低，一日售罄。一些熱門樓盤自「蓄客」起就受到高度關注。
「近期訪客很多，甚至來不及接待。光是小長假，登記人數就達到了4000多人，預計搖號比較難中。」南京江北核心區一家樓盤的置業顧問2日告訴記者。
記者在這家售樓處看到，另一家新樓盤與其毗鄰。二者同處南京江北規劃的黃金地段，位置優越，且為精裝交付。周邊項目房價在當地嚴格限價「紅線」之內。利好條件疊加，讓購房人有所期待，不少人實地「踩盤」登記。兩家售樓處工作人員還不時「越界」搶客，暗中較勁。
以購房公證搖號、傾斜剛需為特徵的新一輪樓市調控措施自3月起「擴散」至多個城市。熱門樓盤中籤難、商貸利率上浮，種種因素讓買房人更為珍視有限的購房機會，再三權衡，出手謹慎。這使得房地產市場在整體退燒后，更凸顯有冷有熱。
「全國大部分城市成交量低迷。今年『限價』嚴格地區或繼續出台搖號政策，預計剛需入市積極性提高，成交量反彈。城市、地區之間冷熱分化現象或將持續。」張大偉說。(完)
責任編輯：姜貞宇
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