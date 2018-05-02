逃票行為猖獗 悉尼公共巴士運營商月損百萬澳元北京新浪網 (2018-05-02 16:49)
原標題：逃票行為猖獗 悉尼公共巴士運營商月損百萬澳元
中新網5月2日電 據澳洲網報導，澳大利亞新南威爾士州交通管理機構Transport for NSW近日公佈的最新數據顯示，由於乘客逃票行為猖獗，悉尼公共巴士運營商平均每月損失100萬澳元。
據報導，數據顯示，由於經常有乘客逃票，2017年下半年悉尼公營與私營公共巴士運營商虧損了約1770萬澳元。
2017年，在悉尼所有形式的公共交通工具中，逃票乘客在所有乘客中所佔的比例相對穩定，約為6%，而墨爾本的比例不到5%。
Transport for NSW發言人表示，2017年未做到正確支付票價的乘客給新州納稅人帶來8300萬澳元的損失，「這部分資金本可以投入到公共交通網路中」。
數據還顯示，逃票行為多集中下午高峰時段以及周末。根據新州現行法律，一旦被發現逃票將面臨200澳元至550澳元不等的罰款。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
觸控 筆電 獨顯．觸控筆電．四核 觸控 筆電．四代 i5 獨顯 觸控 筆電．i7 觸控筆電．旋轉觸控筆電．四代 i7 觸控筆電．S3-392G 13.3吋 觸控筆電．觸控 筆電 1T．asus 觸控筆電．ASUS 14吋 觸控筆電．msi 觸控 筆電．獨顯觸控筆電．IdeaPad 觸控筆電．acer 觸控筆電．acer 11.6 觸控 筆電．4G 獨顯 觸控 筆電．ASUS 獨顯 觸控筆電．ASUS 15.6 獨顯 觸控筆電．觸控 筆電．i7 觸控 筆電．聯想 觸控筆電
- 奇巧 4路HD1080P數位超值監控組(含720P130萬48燈攝影機x2)
- SKECHERS(男)運動系列FlexAdvantage2.0-52186NVY
- 【Belmil貝米兒】歐洲兒童護脊書包 經典系列-跳舞精靈
- 伊萊克斯極致頂級吸塵器ZUOM9922CB贈集塵袋及乾濕兩用吸塵
- 格藍傢飾-驅蚊碳化麻將竹貴妃椅坐墊-2入(70x150cm)
- New Balance 507系列 個性多功能矽膠電子錶-銀黑/43mm
- COACH PVC / 短夾(附萬用夾)_黑色 74687-BLK
- 【NATURALLY JOJO】基本方型後背包(黑)
- RED STONE for HP C4129X環保碳粉匣(黑色)/二支超值組-企福
- 蔡司 Carl Zeiss Milvus 1.4/85 ZE (公司貨) For Canon.-送
捉迷藏躲烘衣機 休士頓10歲男童被電死【中央社】
牛津報告：中國AI實力只有美國的一半【北京新浪網】
征服24.38米高巨浪 巴西高手打破吉尼斯世界紀錄【北京新浪網】
五一勞動節巴黎暴動 近兩百人被捕【中廣新聞網】
奈及利亞東北部發生兩起自殺式爆炸襲擊【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》