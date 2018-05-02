記者黃芳祿／台南報導

漁民翁炎棋說，野狗要保護，漁民和用路人安全得兼顧，還說攻擊人車的野狗一部份是動保處結紮後野放，他建議市府租用台糖土地蓋狗舍專門飼養這些野狗直到終老，愛狗人士也可以前往餵食，再者狗舍的土地要大，方便毛小孩活動。動保處的回應是，新建動物收容處所要考量人力、經費及民眾抗爭等因素，一般解決流浪犬問題方案也不建議用興建動物收容設施來解決流浪犬問題，而是採用「立法、教育、絕育」三大黃金原則。

台南市動保處再回應七股區流浪犬管制情形如下。七股地區多為私有魚塭或空曠地，流浪犬警覺性高，看到人易流竄，私有地動物管制隊無法直接進入，造成流浪犬捕捉上困難。請里鄰長協助通報並協同愛狗人士及動物保護團體等共同處理。

針對七股地區遊蕩犬隻管制於106年捕捉55頭，107年至4月底已捕捉77頭，包括三股地區捕捉的48頭。

對於漁民建議租用台糖土地來興建動物收容處所來解決流浪犬問題，動保處解釋，新建動物收容處所要考量人力、經費及民眾抗爭等多項因素，一般解決流浪犬問題方案也不建議用興建動物收容設施來解決流浪犬問題，而是採用「立法、教育、絕育」三大黃金原則。

目前全國已實施零人道撲殺政策，台南市為尊重生命，動保處目前執行TNVR政策，流浪犬絕育原地暫置：T指捕捉、N指絕育、V指施打狂犬病疫苗、R指原地暫置，為有效控制流浪犬族群數量，絕育手段是必要的。

考量台南市收容空間有限及移除後會有其他區域犬隻替補，反而不利於該區域流浪犬族群管控，對於該區域流浪犬管制方式為，評估後無人認領養而溫馴的流浪犬隻，採取絕育後原地暫置，希望大家將牠們視為城市的一份子好好善待。

若絕育回置犬隻有危害他人生命、身體、自由或財產情事，動保處必將捕捉移除，不再回置該地點，將訓練成為工作犬、防疫犬提供認養，讓我們共同發揮人類高度智慧，推行更為人性化的動保政策，來創造人命與狗命雙贏的局面。

棄犬為流浪狗繁衍主要根源，為防止棄犬產生，動保處呼籲民眾如果發現棄養犬隻行為，要向動保處檢舉，落實源頭管理，除流浪犬需要絕育，動保處今年也會安排家犬貓絕育活動，絕育、狂犬病疫苗施打、寵物登記三合一活動，請里長協助宣導，鼓勵飼主為家犬絕育，共同來防範流浪犬繁衍。如遇有凶猛，會攻擊人流浪犬出沒，可通報動物管制專線06-2965945，將儘速派員處理。