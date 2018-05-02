行善不落人後 新北糕餅工會送物資關懷弱勢台灣好新聞報 (2018-05-02 15:29)
記者黃村杉／新北報導
工會行善不落人後！新北市糕餅工會5月1日勞動節，辦理「107年公益行善」愛心活動，發送多樣民生必需品給工會會所當地弱勢里民，以及之前造成搶購風潮的衛生紙，讓到場領取物資的里民倍感溫暖，頻頻豎起大拇指為工會的愛心按讚。
此外，為了宣導老人家如何平時居家防護，了解自身血壓狀況，還有「免費量血壓送香皂」，讓專業醫護人員現場為老人家進行測量，提供健康諮詢，到場參與的老人家都覺得有吃又有拿，非常開心。
糕餅工會理事長李文旺說，工會從103年起針對弱勢里民辦理發送物資活動，持續5年了，今年特別與板橋區公所合作，擴大發送對象包括中低收入戶、身障及兒少等，約有百餘人前來領取物資，直接給予實質幫助，期盼能拋磚引玉，讓更多的社會團體也能投入公益活動。
勞工局長許秀能表示，糕餅工會配合新北工會行善團辦理公益活動，除了物資捐贈，每年在中秋節前夕辦理「捐血送月餅」，在物價飛漲的年代，即使油電、原物料成本上漲，工會還是持續行善，非常難能可貴。並期盼有更多工會加入工會行善團，將行善變成一種習慣，讓愛與溫暖延續下去。
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