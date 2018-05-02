原標題：中國「世界一流高科技園區」試點和示範單位擴至10家



中新社合肥5月2日電 (記者 吳蘭)安徽合肥高新區管委會副主任呂長富2日介紹，合肥高新區和廣州高新區近日被中國科技部火炬中心納入「世界一流高科技園區」建設序列。至此，「世界一流高科技園區」的試點和示範單位擴大到10家，包括北京中關村、上海張江、杭州高新區等。

呂長富介紹，世界一流高科技園區旨在打造代表國家科技發展最高水平、全面參與全球競爭的先鋒園，具有國際前沿的科技產業、高端引領的資源服務等特徵。

合肥高新區於1991年成為首批國家高新區，2017年承載中國三大科學中心之一的合肥綜合性國家科學中心核心區建設。

「人工智慧、生命健康、量子信息等國際前沿產業領域，是合肥高新區的獨特優勢。」呂長富介紹，圍繞建設具有重要影響力的世界一流高科技園區的總體目標，該區實施創新尖峰攀登計劃，組建高層次未來實驗室；未來產業領跑計劃，搶佔全球產業競爭制高點；實施開放融通擁抱計劃，打造全球創新網路樞紐等。

其中，在實施開放融通擁抱計劃方面，建設好中德智能製造國際創新園、僑夢苑、國家海外人才離岸創新創業基地等創新開放平台。

當前，中國各地「搶才大戰」烽煙四起。呂長富介紹，合肥高新區在人才動能激發方面，持續以股權投資方式引進落地具有產業引領力、影響力的高層次人才團隊。鼓勵尖端科技人員借道產業研究院等平台，實施重大科技成果「沿途下蛋、就地轉化」。目前，中國科學技術大學潘建偉、杜江峰、郭光燦三位院士領銜的研究團隊先後在量子通信、量子測量、量子計算等領域成立產業化公司。(完)