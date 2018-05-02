如何避免孩子被過度教養？北京新浪網 (2018-05-02 16:52)
原標題：如何避免孩子被過度教養？
？？ 華龍網4月30日14時訊？ 父母單方面地認為自己有權決定孩子的一切，應該知道孩子的一切，其實是不合理的。父母一定要將孩子視作獨立的個體，不能將孩子的人生視作自己人生的延續。
？？ 信任孩子：「直升機」父母對孩子的什麼事情都要掌控，對孩子設置了很多「不許」「不準」等規則，實際上是一種高度的不信任。父母要相信孩子有應對困難、風險的能力。
？？ 用平常心對待孩子：很多父母給予孩子特殊禮遇，總希望別人對自己的孩子多加關注。每個孩子確實都有自己的個性，但我們更要相信孩子發展的共性，相信孩子的發展有共同的規律和特點，不要過度誇大孩子的特殊性。
？？ 學會分離：父母和孩子的關係或距離是不斷發生變化的，最初孩子是父母的一部分，隨著孩子年齡的增加，總有一天孩子會成長為獨立的個體。我們要學會守望孩子的成長，讓孩子在應該離開父母的時候，有能力離開父母。
？？ 理解孩子成長的規律：當我們讀懂孩子在思維、人格等方面的發展特點，就知道學前階段要注重孩子安全感的建立，小學階段重點培養孩子的成功感和勤奮感，青春期階段重點幫助孩子建立自我同一性。
？？ 父母一定要和孩子一起成長，智慧的父母會用自己心靈的不斷成長促進孩子的健康成長，就像一首小詩里寫的那樣：在孩子年幼時給予強烈的親密/又在孩子長大後學會得體地退出……既不能使孩子感到童年貧瘠/又不能讓孩子覺得成年窒息。
華龍網整合
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- J’code真愛密碼 囍蝶黃金項鍊
- Vivienne Westwood 英國薇薇安魏斯伍德不規則幾何造型太陽
- 【Dazo得舒】3M防潑水高蓬度釋壓記憶膠(多支點獨立筒床墊-
- TISSOT Bridgeport 寶環系列經典紳士錶 T0974101105800
- 【estilo】印地安II系列 豪放氣勢 直式側背包(棕)
- LOWEPRO 火箭旅行家BP350AW 專業相機後背包 (台閔公司貨)
- SEIKO Sports 冒險家機械腕錶 4R36-04B0D SRP659J1
- 【ESPER 創新雙噴頭】高壓清洗機(EA302)
- 【亞培】原味安素液(原味不甜) 2箱
- Vivienne Westwood 英國Anglomania側接金屬經典土星光學眼
冒充中領館詐騙電話太猖狂 紐約警察局也接到3通【北京新浪網】
他給差評被威脅血洗全家 警方：賣家真的已買機票【北京新浪網】
做堅定的馬克思主義學習者研究者傳播者【北京新浪網】
《後來的我們》票房破十億？周冬雨實力催淚引共鳴【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》