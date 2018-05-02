原標題：如何避免孩子被過度教養？



？？ 華龍網4月30日14時訊？ 父母單方面地認為自己有權決定孩子的一切，應該知道孩子的一切，其實是不合理的。父母一定要將孩子視作獨立的個體，不能將孩子的人生視作自己人生的延續。

？？ 信任孩子：「直升機」父母對孩子的什麼事情都要掌控，對孩子設置了很多「不許」「不準」等規則，實際上是一種高度的不信任。父母要相信孩子有應對困難、風險的能力。

？？ 用平常心對待孩子：很多父母給予孩子特殊禮遇，總希望別人對自己的孩子多加關注。每個孩子確實都有自己的個性，但我們更要相信孩子發展的共性，相信孩子的發展有共同的規律和特點，不要過度誇大孩子的特殊性。

？？ 學會分離：父母和孩子的關係或距離是不斷發生變化的，最初孩子是父母的一部分，隨著孩子年齡的增加，總有一天孩子會成長為獨立的個體。我們要學會守望孩子的成長，讓孩子在應該離開父母的時候，有能力離開父母。

？？ 理解孩子成長的規律：當我們讀懂孩子在思維、人格等方面的發展特點，就知道學前階段要注重孩子安全感的建立，小學階段重點培養孩子的成功感和勤奮感，青春期階段重點幫助孩子建立自我同一性。

？？ 父母一定要和孩子一起成長，智慧的父母會用自己心靈的不斷成長促進孩子的健康成長，就像一首小詩里寫的那樣：在孩子年幼時給予強烈的親密/又在孩子長大後學會得體地退出……既不能使孩子感到童年貧瘠/又不能讓孩子覺得成年窒息。

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