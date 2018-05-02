原標題：孩子過度教養的負面影響



？？ 華龍網4月30日14時訊 大量研究發現，過度教養對孩子的學業成就、社會適應、抗挫折的能力、自信心、社會責任感及生活技能都會產生不利影響。過度教養會影響孩子的自信心，進而影響孩子的身心健康。過度教養會影響孩子對自己、對生活的掌控能力，讓孩子產生無力感，導致很多負面情緒。

？？ 過度教養對父母自身也會產生不利影響。比如父母花費大量的時間在孩子身上，自己也會感覺到倦怠、壓力、自責等情緒困擾。另一方面，過度教養也會對學校日常管理造成干擾，影響到家校合作的效果。

？？ 過度教養的具體表現最明顯的就是回應和要求的極度不平衡。日常生活中，父母對孩子的過分溺愛、過分保護、輕易滿足、特殊禮遇等，都是過度教養的表現。父母對孩子的教養包含「回應」和「要求」，過度教養就是父母在「回應」和「要求」上的過度表現或不恰當組合。

？？ 最典型的就是「高回應」，比如當孩子外出時，父母不放心，總是一個又一個地打電話。還有「低要求」，比如有的父母不讓17歲的兒子獨自乘車上學，擔心不安全。另一種是「高要求」加「低要求」的組合，即理論上對孩子要求很高，給孩子過高的期望，卻又不教孩子獨立做事的方法，不讓孩子獨立解決問題。

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