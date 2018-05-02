經濟日報-中國經濟網四平5月2日訊？4月28日，吉林四平市召開全市領導幹部大會，省委組織部常務副部長駱孟炎出席會議並宣布省委關於四平市政府正職人選調整的決定：郭靈計同志任四平市委副書記，提名為四平市市長候選人。

據中國經濟網地方黨政領導人物庫資料顯示，郭靈計，男，1968年7月生，此前擔任長春市委常委、組織部部長。？？

郭靈計簡歷？

郭靈計，男，1968年7月生，漢族，中共黨員，中央黨校研究生學歷。？

曾任中央組織部黨建研究所世界政黨研究室主任、理論研究室主任、副巡視員，新疆生產建設兵團黨委組織部副部長，延邊州委常委、組織部部長。？

2016.12 長春市委常委、組織部長。？

2018.05 四平市委副書記、提名市長候選人。

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