原標題：綦江區東溪鎮舉辦「品東溪味道·賞東溪非遺」匯展活動



？？？？華龍網5月2日14時30分訊 （通訊員 張雨荷 胡永琴）近日，綦江區東溪鎮在東溪鎮萬壽廣場舉行「品東溪味道·賞東溪非遺」匯展活動，25家東溪傳統美食及非遺手工藝悉數亮相，為市民帶來一場「色香味」俱全的味蕾及視覺享受。

？？？？活動現場，市級非遺東溪豆腐乳、區級非遺劉氏黑鴨引得大家爭先購買，農民版畫、東溪竹編、草鞋編織等更是備受關注，精美的技藝讓大家讚嘆不已。

？？？？據悉，此次匯展活動屬第三屆東溪鎮文化惠民消費季系列活動之一，將會有更多文化惠民活動陸續開展。