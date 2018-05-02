記者陳華興／桃園報導

桃園市議員林正峰2日質詢市府秘書處，要求秘書處加速市政府第二行政園區選址作業，改善市民洽公的便利，他也要求市府推動的城市外交對象應朝著多元化思考，不該只偏重日本。

林正峰議員說，依據秘書處向議會的工作報告，秘書處辦理市府第二行政園區的選址，委託評估作業今年九月發包，要到明年九月才完成，如此的行政效率很難讓人認同。

桃園第二行政園區選址 林正峰議員要求儘速完成

林議員強調，市政府辦公廳舍不足，各機關分散於各地，造成民眾洽公極大不便，第二行政園區的興闢至為迫切，選址評估項目實有必要再簡化，只需考量到土地取得是否容易、面積是否夠大、交通是否便捷就可定案，又不是要蓋捷運，更不必環評，何需延到明年九月才定案？他要求秘書處簡化流程加速辦理，不宜再拖。

對於市府推動的城市外交，林議員認為缺乏互惠機制，從秘書處的工作報告顯示，交流對象太偏重日本，城市交流活動日本佔了一半以上，就連農業博覽會花了一千四百萬元興建的國際友好專區也以日本的合掌屋為主軸，林議員要求秘書處，交流對象應朝著多元化思考，特別與中國大陸和東南亞各城市間的交流，應再積極強化。