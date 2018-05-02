記者陳華興／桃園報導

為了拓展學生校外實習的能量，開南大學2日與桃園市旅行商業同業公會舉行產學合作簽約。梁榮輝校長表示，為擴展學生校外實習廣度，各科系都會斟酌選擇福利保障完善單位及職業訓練完整機構，這樣才能幫同學順利進入職場。

簽約活動由梁榮輝校長與公會呂中豪理事長共同舉行，旅行公會徐宏漾監事、寶鑽旅行社方沛羚總經理、桃園市記者公會陳華興理事長、東騏國際事業公司蘇杉郎董事長，和校方郭耀楨研發長、簡妃良主秘、李汾陽學務長、通識中心藍孝勤主任、觀光與餐飲旅館學系江明倫主任、休閒事業管理學系許家謙主任及老師們的見證下進行。

開南大學與桃園市旅行商業同業公會 簽訂產學合作

桃園市旅行商業同業公會呂中豪理事長說，目前桃園地區加入公會的旅行社共有240家，很榮幸可以和開大合作，期望透過產學實習的合作，未來可提供更多的名額讓學生實習，增加旅行社運作模式經驗，和帶團及行銷旅遊產品等實務操作的訓練。

開南大學與桃園市旅行商業同業公會 簽訂產學合作

觀光系主任江明倫教授說，目前該系已和國內上百家觀光餐旅產業單位進行產學實習合作，其中亦包括多家知名綜合旅行社，系上提供學生修習半年至一年的實習課程機會，使學生能多了解目前產業市場的現況，學以致用，理論與實務相結合。

開南大學與桃園市旅行商業同業公會 簽訂產學合作

校方表示，這些學生至校外實習都必須符合勞基法的保障，實習單位除應為學生辦理保險外，提供的薪資也不得低於政府規範的基本工資，校方也會嚴格把關，實習期間系上也會指派老師負責輔導訪視學生，以確保關心同學們的權益及工作情形。