「作伙吃，有厝味」 竹崎鄉灣橋老人食堂揭牌台灣好新聞報 (2018-05-02 15:34)
記者謝敏政／嘉義報導
「作伙吃，有厝味」！嘉義縣第50個老人食堂-灣橋老人食堂，在縣政府經費補助及公所、社區幹部努力下，5月2日由縣長張花冠等人揭牌啟用，社區全體總動員，讓來參加老人食堂的老勢大感受很溫馨、又熱鬧一天。
張花冠縣長表示，灣橋老人食堂是繼緞繻老人食堂之後，竹崎鄉第2個老人食堂。灣橋社區老年人口近千人，是竹崎鄉老年人口最多的社區，要活得健康，除了適量運動、健康飲食和充足睡眠外，最重要的是保持愉快的心情；老人食堂開辦意義不只是吃一頓飯，而是鼓勵老勢大走出家門，走到戶外，參與社區活動，大伙一起洗菜、煮飯、聊天、作作運動，不要老是窩在家給電視看，互相照顧，才能活得健康快樂。
竹崎鄉目前設有義和、復金、昇平和鹿滿等4個社區關懷據點與1個長青活力點(紫雲社區)，在老年人口一直增加情形下，如何鼓勵長輩走出家門，多多參與社區活動，找回活力與健康，一直是縣府努力的目標，希望有更多民間資源投入，「有錢出錢，有力出力」，大家一同關懷社區ㄟ老勢大。
灣橋老人食堂2日中午由縣長張花冠、縣議員曾亮哲、詹黃素蓮、何子凡、張貴忠和代理鄉長郭良江等人聯合揭牌，張花冠縣長和地方各界與老人家一起用餐，談天說地，有說有笑，場面溫馨。
社會局表示，開辦「作伙吃，有厝味」老人食堂，讓社區更有活力，老勢大和地方各界都很肯定，雖然財政困難，但是關懷老勢大一直是縣政重大目標，未來將持續推動老人食堂及長輩的關懷照顧服務，食材費用也從去年每人補助20元，提高為每人30元，希望看到更多的社區、團體與民間投入資源，讓「關懷今日的老人，就是照顧明日的自己」的敬老風氣融入我們的生活，打造幸福嘉園。
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