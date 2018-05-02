記者林重鎣／台中報導

太平區1位30歲的李姓男子透過網路交友認識1位化名「小葳」 的女子，雙方僅在交友平臺及通訊軟體聯繫， 小葳藉此推銷要他購買近20萬的產品， 李男匯款購得後相約在臺北某捷運站第一次面交後， 小葳隨即音訊全無，李男發現被騙後，頓時萬念俱灰，並在臉書及LINE留言「我的心真的太痛了…我走了」。 太平派出所員警接獲男子胞姊的報案，隨即鎖定男子最後發話地點， 1小時內即在一江橋附近找到李男，在鬼門關前挽回其寶貴生命。

太平警分局太平派出所副所長邱猷結及警員蔡沛芸，1日晚間8點多 執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱「胞弟因感情因素留言要自殺， 請求警方協助。」員警與家屬聯繫後，並見李姓男子臉書及LINE 留言「我的心真的太痛了…只剩一條路可以走了，我走了」，情況相當緊急，警方隨即請求電信公司協助緊急調閱最後發話基地台位置， 副所長邱猷結也馬上調派所內警力前往一江橋及附近堤防沿線搜尋， 不到1小時的時間，終於找到李姓男子及所駕駛之自小客車，男子在車內欲持美工刀自殺，所幸員警即時到場勸阻及耐心安撫， 終於讓其打開心房，放棄自殺念頭。

李男胞姐低調表示，弟弟因網路上認識素未謀面的女子， 疑似被騙新臺幣20萬元，加上本身無業，這筆錢是向朋友借的， 怕造成家人負擔一時想不開，非常感謝警方積極為民服務， 避免憾事發生。

※【台灣好新聞】提醒您：



自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1



問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。



※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)



※ 張老師專線：1980



※ 生命線專線：1995