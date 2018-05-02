記者黃村杉／新北報導

新北市環保局5月1日接獲民眾舉報，指金山磺溪溪水呈現乳白色，還可發現白色粉狀沉澱物，稽查人員立即趕赴現場，經過地毯式的溯溪搜索後，查獲污染元凶是位於金山的溫泉業者「陽明山水會館」，違法將廢水排入溪流中，除立即禁止繼續排放外，也同步採取水樣，後續將依水污染防治法告發，最重將處新臺幣 2000 萬元罰鍰及停工處分。

環保局指出，稽查員趕抵現場發現溪水呈現異常的乳白色，以人工溯溪輔以空拍機的方式，雙軌並行查找污染源頭，沿著基金公路往陽金公路方向，追溯至上游約4.07公里處，循白濁的水流深入山壁草叢中，發現山壁中有大量乳白且混濁之廢水排出，判斷為廢水源頭。

環保局表示，確認廢水排放源頭後，稽查員立即前往排出廢水山壁上方的陽明山水會館，發現該會館的溫泉回收槽槽底破損，廢水連同沉積物經破洞排入山壁下方的磺溪中，當場確認污染來源即為陽明山水會館。

業者坦承因回收槽體破損，擔心迴流廢水會倒流至館內造成淹水，故將廢水直接排放，不知行為已違反環保法令；稽查員現場除責令業者立即停止排放外，並限期業者針對河川殘留溫泉沉積物進行清除，以免影響當地水質。

環保局說，經查核發現該會館已達到水污染防治法列管規模，依規定在排放廢(污)水前應先取得許可，惟該會館未取得許可卻排出廢水，造成磺溪污染，已違反水污染防治法規定，當場也命該業者在未取得許可前，不得產生廢(污)水，而罰鍰部分也將依水質檢驗結果從重論處，最高將面臨新臺幣2000萬元罰鍰及停工處分。