經營當鋪涉暴力討債 警逮8人中央社 (2018-05-02 16:53)
（中央社記者張榮祥台南2日電）38歲王姓男子在台南市北區經營當鋪，私底下卻涉嫌放高利貸及持槍暴力討債，警方昨天持搜索票逮捕8人，還搜出槍彈。
台南市警局第五分局偵查隊長黃泰元今天指出，王男表面上開當鋪，私底下卻放高利貸及持槍暴力討債，有一名被害人拿車抵押借款新台幣10多萬元，無力償還，王男不只叫小弟上門怒罵，還在對方住家貼討債海報。
警方昨天持搜索票，兵分多路逮捕王男等8人，起出槍彈，本票及帳冊等物，訊後依組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由、重利等罪嫌移送台南地方法院檢察署偵辦。
黃泰元說，南檢複訊，被逮8人中，除36歲郭姓男子以新台幣5萬元交保外，其餘7人事證明確，無串供之虞，予以飭回。（編輯：黃于）1070502
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