匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

民進黨重返執政即將屆滿2年，總統蔡英文接受媒體專訪時表示，政府經過兩年的規劃佈局，打造出經濟治理的執政團隊，透過結構性調整，希望在最短時間內翻轉台灣仰賴外需的體質，5+2產業會是今年開始帶動台灣內需經濟發展的最大動力。

所謂5+2產業指得是「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、 「新農業」及「循環經濟」等產業創新計畫。蔡英文表示，5+2產業創新計畫會讓台灣每個產業都有投資機會，其中又以國防產業是最大內需來源，國防產業在未來幾年可以創造數千億元商機。

在智慧機械方面，蔡英文希望晶圓代工龍頭台積電能逐步提高設備的國產化比例，除了能夠帶動台灣機械產業轉型升級，同時還能吸引國際設備廠商來台設廠投資。智慧機械產業從2016年民進黨執政以後，產值規模從8千億突破兆元，總統期待未來要以每年千億元為成長目標。

智慧機械仰賴物聯網(IoT)與人工智慧(AI)，蔡英文指出，政府希望鼓勵各界發揮物聯網的所有可能性，因為物聯網是5+2產業創新計畫的關鍵，目前Google、微軟、IBM、思科等國際領導品牌相繼來台，能帶動群聚效應，讓台灣變成全球IoT重鎮。

蔡英文認為，物聯網是以資訊通訊技術(ICT)為基礎，台灣本來就有相關能量，可以向上打造智慧產業，像是連結智慧城市、工業製造等面向，希望先讓所有創意激盪碰撞，最後終歸會進入穩定收斂期，而且物聯網等產業都會面臨資安問題，如何建構完善的資訊安全防護也是產業進步的重點。

提起兩年來的經濟改革歷程，蔡英文表示，會這麼急著在兩年內推動許多政策與改革，就是不希望只做表面功夫，而是要從根本結構改起，包括稅改都是整體考量的一環，接著要從內需來拉動經濟，像是能源轉型、國防產業會帶動很大的內需，等到腳步站穩了，政府再將5+2產業創新計畫推向國際，讓台灣外銷轉型。

蔡總統也透露目前拼經濟的固定諮詢班底，包括前央行總裁彭淮南、國策顧問何美玥、總統府資政林全、中經院董事長胡勝正等人。蔡英文表示，未來會要求性政院建立財經小組機制，由副院長施俊吉負責，鎖定電信傳播匯流及創造金融等產業發展的需求。

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