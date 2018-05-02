匯流新聞網記者李盛雯、胡照鑫／台北報導

蔡英文總統就職兩年，接受媒體專訪闡述財經政策及願景，除了帶動台灣內需再啟動的5+2產業創新計畫，總統也坦言台灣能源供應是考驗，目前首要之務是確保2018年供電穩定，解決短期難關的同時，也會繼續執行能源計畫中長期課題，最終希望能達到2025非核家園的能源532占比目標，也就是天然氣50%，燃煤30%，再生能源20%。

蔡英文表示，近來深澳電廠與能源配比都引起許多討論，目前政府希望先解決用電效率問題，像是智慧型電表、智慧型電網的導入都能增加供電穩定，現在工業用戶都已經安裝智慧電表，藉著就是要求工業用戶有效用電，像是行政院的「削峰填谷」措施，就希望管理尖峰負載，讓台灣電力挺過這個夏天。

蔡總統指出，天然氣發電占比要達到5成，各界都認為做不到，但是科學與技術每天都在進步，532能源配比不會輕易改變，能源計畫中期無論是靠火力發電或核能，都需要向外仰賴原料採購，台灣擁有風力再生能源得天獨厚的環境，應該儘速強化這個環節。

再生能源在2025非核家園的能源比重20%，蔡英文指出，主要建構在風力發電達3GW(30億瓦)的基礎上，全球18個適合設置離岸風店的最佳風場，台灣就有多達16個，如果發展順利，甚至期望風力發電能達到10GW的規模。

台灣超過99%能源需要進口，蔡英文表示，風力發電的外來投資至少幾千億元，加上台電的風力發電、太陽能發電、輸電系統與智慧化等投資，離岸風場預估可以出現上兆元的投資能量，也是相當重要的內需市場。

蔡英文認為，風力發電還能帶動海事工程的專業能力，甚至連發電機組的維修與製造都可以是產業發展的一部分；離岸風電的議題還能延伸到專案融資金融面向，透過專業風險評估規劃出融資的條件與樣態，對金融業也能達到產業升級的效果。

至於核電，蔡英文認為外界以為核電很便宜、風電很貴的觀念完全是錯誤理解，核電廠從建置到除役都是政府投入，風電建設是廠商投入，因此風電購買可以免除建設成本，況且核電的廢料存放及除役成本根本是天價，目前只是保留核電延役彈性，依然會朝非核家園邁進。

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