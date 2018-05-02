原標題：調查：八成韓國人支持反性騷擾「Me Too」運動



中新網5月2日電 據韓聯社報導，韓國女性政策研究院2日發佈一項調查結果顯示，韓國八成民眾對勇敢說出受性侵害性騷擾經歷的「我也是」(Me Too)運動表示支持。

據悉，該研究院針對1013名普通民眾和70名專家進行了問卷調查。結果顯示，普通民眾和專家都認為「Me Too」運動有利於提高韓國社會男女平等水平、改善男性的性別平等意識。

資料圖片：4月21日，公民團體在大邱舉行集會，反對性別歧視、性暴力。（圖片來源：韓聯社）

對是否支持「Me Too」運動的提問，79.8%的普通民眾回答「支持」，14.4%回答「不支持」，女性和男性的支持比例分別為83.8%和75.8%。71.3%的受訪者表示，在「Me Too」運動開始后，開始關注性騷擾、性暴力、性別歧視問題。

對韓國社會性別平等水平相關提問，有62.0%回答「對女性不平等」，22.2%則回答「男女平等」。回答「對女性不平等」的女性佔比達77.0%，男性佔比達47.6%。

性別平等政策專家認為，以「Me Too」運動為契機，人們認識到韓國社會蔓延性別歧視、性別不平等現象。但專家們擔心，這項運動僅限於性騷擾、性暴力問題，從而可能演變為男女兩性對立的局面，因此需從政策上作出努力改善男女不平等的組織文化。