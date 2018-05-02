原標題：洛杉磯6少年闖入兩所房屋盜走數把槍 隨後被捕

中新網5月2日電 據美國僑報網報導，美國警方於4月30日逮捕了6名年齡在12歲到15歲的少年。他們涉嫌闖入位於加州阿爾塔迪納（Altadena）的兩處房屋，盜走包括一把AR-15自動步槍在內的數件武器。

帕沙迪納星新聞報導，嫌疑人住在阿爾塔迪納的一處教養院。警方發現一把AR-15自動步槍、一把1911手槍、彈藥以及看起來像手槍的BB槍。

警察Joana Warren說，警方還在尋找另外兩件武器，也還在確認嫌犯是否與其他入室盜竊案有關。

當地時間29日下午，洛杉磯縣警局阿爾塔迪納站接到報警稱山景街（Mountain View Street）和卡西塔斯街（Casitas Avenue）地區發生入室盜竊。居民報警說看到了可疑人員，當時警察就在居民區附近。

警察Gary Harman說，嫌犯在當天下午2時15分闖入山景街500街區的一處房屋，又在3時16分闖入600街區的另一處房屋。

他說，警方在第二處房屋前逮捕了一名嫌疑人，還命令另一嫌疑人從屋裡出來。一些嫌疑人逃跑后被抓。

Harman說，最後一名嫌疑人是在教養院被捕。

這些嫌疑人中，兩人12歲，兩人13歲，兩人15歲。警方以入室盜竊罪將他們逮捕並送往少年看守所。