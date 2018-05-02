▲侯友宜今日與高雄市議員參選人陳若翠合拍宣傳照，常人簡單的抱胸動作，侯友宜的pose怎麼擺都怪。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.02）

國民黨新北市長參選人侯友宜儼然成為最炙手可熱的藍營共主！侯友宜今（2）日再度前往國民黨的新北市黨部，與高雄市議員的參選人陳若翠合拍宣傳照、錄製拜票音檔；侯友宜更預告，高雄有許多朋友，近期將會擇日前往高雄拜會友人。

侯友宜與陳若翠合拍宣傳照時，常人簡單的抱胸動作，侯友宜竟意外的卡關，pose怎麼擺都怪怪，還被媒體戲稱有點像許純美的招牌pose；侯友宜大笑說，「我遇到美女都會特別緊張啦！」化解尷尬，成了今日合照的意外插曲。