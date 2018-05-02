荷蘭小哥COS《巫師3》傑洛特 帥氣「白狼」超還原！北京新浪網 (2018-05-02 16:31)
近日，荷蘭小哥Rick Boer給大家分享了他cos《巫師3》傑洛特的照片，他的作品不僅服裝細節精緻，而且在化妝技巧上也是頗有一套，一起來欣賞一下。
據外媒Kotaku介紹，Rick Boer推出的cosplay作品服裝和配件均為自己製作，看來這位帥氣「白狼」不僅顏值頗高，而且還相當心靈手巧。除了利維亞的傑洛特以外，Boer也曾COS過《刺客信條：梟雄》、《刺客信條：起源》中的幾位主角。
Rick Boer的COS作品：
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