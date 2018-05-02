南臺科技大學攜手文元國小扎根古機械科普教育 實踐大學社會責任



(中央社訊息服務20180502 15:47:02)南臺科技大學於日前與臺南市文元國民小學共同辦理「古機械知性之旅」，讓小學生透過接觸中、外古機械實物，一窺古人觀察天文及計時的智慧與工具，引發學生對科技的學習熱情，為培育臺灣下一代的科技人才埋下火種。



此次參訪活動規劃完整，3月6日文元國小李貞儀校長偕同家長會會長陳建岑、副會長童鼎鈞蒞臨南臺科技大學參訪古機械科技館，館長林聰益教授熱情的接待，並介紹館內展示之古機械及其在科普教育的重要性。隨後，雙方共同規劃以先師後生的方式推動此次科學教育活動。日前先由文元國小教師參加「古機械科技館導覽訓練營」，瞭解館內古機械設備及原理。5月1及2日則安排五、六年級學生，分三梯次前來參觀，由受訓過的教師，透過其專業，將艱深的原理轉化為同學所能理解的知識。活動中同學透過接觸中、外古機械實物，再由教師深入淺出生動的解說，及與同學熱烈的互動，得以了解古人如何利用機械的知識達到觀察天文星象及計量時間的目的。



古機械復原與創新技術是南臺科技大學發展之特色研究領域，在民國94年即成立「古機械研究中心」，致力於古機械文化創新事業之推動，陸續復原創造出如立軸式大風車、樹谷水運儀等大型景觀公共藝術，並有組織地研究中國古代木構建築，以及古今中外之天象與計時系統，近來更致力於開發枓栱等科學教育素材。在校方全力的支持下，十多年來累積了豐厚的研發成果。



105年11月8日南臺科技大學在新建之磅飺]7樓成立全台唯一「古機械科技館」，除展示所復原之古機械及枓栱成果外，更進一步結合工程、設計、數位與傳播系的教授跨領域合作，開發相關數位媒體教材與文創商品，使古機械博物館成為涵蓋教育及文創的實驗基地。開館以來，成為台南市除奇美博物館外，另一重要古文物參觀景點，雖然僅採預約參觀方式，但成立迄今參觀人數已破萬人，參觀人士包含國內外政要、教育界師生及南臺科大校友等。



南臺科大代理校長盧燈茂表示，南臺科大持續邁向「技職頂尖標竿學校」的同時，亦積極向下紮根，長期支援區域內中小學推動英語、程式等教學輔導；協助偏鄉中小學縮短數位落差以提升其教育品質；建立如3D電腦繪圖、軟體設計等「區域教學資源共享中心」，分享大學端優質實驗教學設施，協助鄰近高職培育高職生電腦繪圖、與APP設計等技能。此次協助文元國小師生推動古機械科普教育，樹立了新的典範模式。未來將以更多元的方式，主動積極攜手區域大學、高中職與國中小學校，分享南臺科大教學與研發成果，引導同學投入技職，除可獲得個人的生涯發展外，也對國家經濟建設做出長足的貢獻。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttps://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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