1111人力銀行：職災真可怕！ 3成勞工留下永久傷害 4成復健中 4成7因職災離職



(中央社訊息服務20180502 15:46:04)勞工好無奈！根據1111人力銀行調查發現，有3成勞工因為職災留下不可回復的創傷，其中永久性傷害(23.35%)，留下永久性傷害/傷殘/失能，且需要長期治療(7.05%)，此外還有(39.65%)還在治療中/復健中/未來會痊癒。而發生職災當時的職業類型則以機械模具/生產製造(16.74%)最多，發生職災時任職的產業以傳產/製造業(31.28%)比例最高。參考勞工保險給付資料，2017年製造業申請人次就高達15,263人次，佔總人次(29.91%)，將近3成，是所有行業別中比例最高的產業。因為製造業的工作環境多為高分貝音量或高溫的作業環境，還有大量的機械設備需要維護，看出製造業因為工作環境具備高危險性，因此發生工安意外的比例較高。



根據1111人力銀行調查，進一步詢問當時任職的企業，除了法定的職災保障還提供哪些協助，高達6成4的企業沒有任何協助，只有(16.74%)有團體保險理賠，另外主動關心/探視(14.54%)，只有不到1成提供有薪假休養(8.37%)。



而發生職災後，有4成7的勞工因此離職，其中自願離職(32.16%)、被逼離職(8.37%)還有(6.61%)因為無法勝任工作而離職。在發生職災後勞工的職業生涯也因此產生轉變，除了3成沒有受到影響的勞工，有(32.55%)的勞工選擇轉職/轉行，還有勞工產生危機意識培養第二專長(14.98%)，但也有超過1成就此離開職場(12.69%)。針對職災的後遺症，(38.77%)的勞工沒有留下後遺症，卻有超過3成勞工因為需要定期復健回診影響工作，還有2成求職不易。



1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示， 2017年全年因為職業傷害導致傷病、失能或死亡的給付人次有50,385人，因為職業病導致傷病、失能或死亡申請給付的人次有630人，兩者合計51,015，其中有558人因職災死亡，2,556人失能。上萬勞工除了得在職場上勞心勞力，平均每天有140人「流血」，甚至每天有7位勞工因職災成殘，1.5位勞工因為職災死亡，雖然數字逐年下降，還是令人不勝唏噓。



而根據勞動部2017年「職業災害失能勞工就業關懷調查報告」，失能勞工平均11.6個月才能恢復工作，平均每週工作時數，較受傷或罹病前減少4.9小時，平均每月收入也減少2,329元。看出勞工在遭遇職災衝擊後，因為身體或心理的狀態不如從前，需要持續求診或留下永久傷害，因此調整工作的型態與工作的時間，衝擊職業生涯。



主管機關勞動部，為了改善勞工的處境，展現勞動部對於勞動權益、職場安全的重視，新任勞動部長許銘春在上任後，不但帶頭勞檢，也宣布要推動「職業傷害保險」單獨立法，規劃整合職業災害預防、補償及重建等面向，同時建立部分失能年金制度、完備職業傷病通報機制，與調整職業病鑑定制度等，協助職業災害勞工儘速重返職場。更計畫在下個會期修法，對過勞雇主嚴懲重罰，將目前最高罰鍰100萬的上限，再往上提高，避免勞工過勞。



詢問遭受職遭的勞工，職災對生活影響的程度，平均得到39分，對生活稍有影響，而發生職災的企業規模以30人以下最多(33.48%)，推估當企業規模小，因為員工數不多，難以有專人專責負責職場安全措施與規範的落實，對於法規規範之外的災害預防、個人防護條件也相對較差。



李大華表示，一般勞工在遭遇職災時，往往會因為資訊不足，在受傷生病時喪失補償或補助的機會，嚴重的還會因此丟掉飯碗，提醒勞工朋友無論是執行業務時受到立即性的傷害，或是長期暴露於危害因子中導致疾病，在緊急救醫的狀況下，要謹記聲明「職災勞工」身分，保障自己的權益，同時向醫院索取收據，填寫職災醫療書單，向勞保局申請核退。一旦職災期間無法工作導致薪資損失，也能申請勞保職災傷病給付，如果傷勢嚴重被認為永久失能或不幸因職災過世，也可依此申請給付。倘若無法判別傷病是不是屬於職災，也可以撥打職災勞工諮詢專線0800-085-151尋求協助。



依照勞動基準法第59條，雇主也應該負擔補償責任，勞工在醫療中不能工作時，雇主應按其原領工資數額予以補償。如果雇主不願意依法補償，職災勞工申訴後，依勞動基準法，雇主會被處以新台幣2萬元以上100萬元以下的罰鍰。提醒雇主要遵守法令規章，善待辛勤付出的員工。



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訊息來源：1111人力銀行



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