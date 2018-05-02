1111人力銀行：6成勞工職場遇身心傷 因特定部位使用過度、工時長、意外



(中央社訊息服務20180502 15:45:21)職災百百款，1111人力銀行調查發現，6成勞工曾經因為工作受傷或工作環境引起身體不適，主要原因包括身體特定部位使用過度(42.73%)、工時過長/過勞(33.92%)、工作特殊姿勢造成身體傷害(32.60%)以及工作過程中發生意外(27.31%)，造成的傷害類型主要有睡眠問題(22.03%)、關節受傷(20.26%)、內分泌失調(18.94%)、肢體傷殘(16.82%)與脊椎傷害(16.64%)。



1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，根據勞動部統計，2016年勞工全年工時為2034小時，雖比前年下降70小時，在全球近40個主要國家(經濟合作暨發展組織OECD相較)，排名高居第6，比起OECD主要國家平均的1,763個小時，足足多了271個小時，以一天8小時的工時來計算，台灣勞工一年要多上33.87天班。



而這些因為工時拉長，造成的身心反應更會相互影響，在身體上，長期使用的器官會造成耗損，舉例來說，一般上班族或是客服門市人員需要久坐或久站，都是靜脈曲張的高危險群，輕微的肌肉痠痛，嚴重卻可能演變成致命的肺栓塞，另外像是電腦工程師長期用眼，除了視力受到影響，度數加深，加速老化的雙眼，導致過去普遍發生在老人身上的白內障提早報到。



工時過長導致的過勞，在台灣更是勞工殺手，根據勞保局的統計資料，從2011年開始因為工作導致腦心血管疾病爆發死亡(過勞死)的人數，累計已經高達208人，平均下來等於每12天，就有一位勞工因為過勞失去寶貴的生命。光是2017年就有54人因此傷病或失能，而這些不可預測的意外往往發生在瞬間，一但因為過勞導致注意力不集中、身體失能，在製造業、運輸業這些需要高度專注的產業，就有可能造成嚴重的工安意外。



此外經常需要搬負重物的搬家工人、倉管人員或是貨運人員，也容易因為特殊的工作姿勢造成脊椎或是肌肉的傷害。



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訊息來源：1111人力銀行



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